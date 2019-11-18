Son Dakika Haberleri: İSPARK DEĞNEKÇİLERİ TEKRAR İŞ BAŞINDA
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İSPARK DEĞNEKÇİLERİ TEKRAR İŞ BAŞINDA

6 saat önce

geçtğimiz aylarda durumu haberleştirmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri günler süren operasyonlarla çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İSPARK DEĞNEKÇİLERİ TEKRAR İŞ BAŞINDA, System.String[]
geçtğimiz aylarda durumu haberleştirmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri günler süren operasyonlarla çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan değnekçilere, Kabahatler Kanunu'na göre 108'er lira ceza kesildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tarlabaşı Bulvarı değnekçi suçüstü

-Bağdat Caddesi değnekçi suçüstü

-Tarlabaşı Bulvarı değnekçi

-Karaköy değnekçi suçüstü

-Karaköy değnekçi bekleyişi

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-Daha önce çekilen değnekçi operasyonu görüntüleri


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:08 Kaynak: DHA
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