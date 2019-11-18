İSPARK DEĞNEKÇİLERİ TEKRAR İŞ BAŞINDA
6 saat önce
geçtğimiz aylarda durumu haberleştirmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri günler süren operasyonlarla çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:08 Kaynak: DHA
geçtğimiz aylarda durumu haberleştirmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri günler süren operasyonlarla çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan değnekçilere, Kabahatler Kanunu'na göre 108'er lira ceza kesildi.
Görüntü Dökümü:
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-Tarlabaşı Bulvarı değnekçi suçüstü
-Bağdat Caddesi değnekçi suçüstü
-Tarlabaşı Bulvarı değnekçi
-Karaköy değnekçi suçüstü
-Karaköy değnekçi bekleyişi
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-Daha önce çekilen değnekçi operasyonu görüntüleri
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