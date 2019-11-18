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İSPARK değnekçileri tekrar iş başında

6 saat önce

geçtğimiz aylarda durumu haberleştirmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri günler süren operasyonlarla çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İSPARK değnekçileri tekrar iş başında, System.String[]

geçtğimiz aylarda durumu haberleştirmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri günler süren operasyonlarla çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan değnekçilere, Kabahatler Kanunu'na göre 108'er lira ceza kesildi.

- İstanbul

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:23 Kaynak: DHA
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