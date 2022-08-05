85 yaşında bisiklete binmeyi öğrendi - Son Dakika
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85 yaşında bisiklete binmeyi öğrendi

05.08.2022 17:23
85 yaşında bisiklete binmeyi öğrendi

İSPARK'ın İsbike Bisiklet Okulu'nda 85 yaşındaki Niyazi Bekgöz bisiklet kullanmayı öğrendi.

İSPARK'ın İsbike Bisiklet Okulu'nda 85 yaşındaki Niyazi Bekgöz  bisiklet kullanmayı öğrendi. İstanbulluların ilgi gösterdiği okulda kısa zamanda 3 bin kişinin bisiklet sürmeyi öğrendiği belirtildi.

85 YAŞINDA İKİ TEKER KORKUSUNU YENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSPARK'ın ücretsiz olarak hizmete açtığı İsbike Bisiklet Okulu bir ayda 3 bin kişiye eğitim verdi.  Bunlardan biri de 85 yaşında bisiklet kullanmayı başararak örnek olan Niyazi Bekgöz. Bisiklet kullanmayı çok istediğini ama kendi kendine başaramadığını söyleyen Niyazi Bekgöz, "Görevliler beni öğrenebileceğim konusunda ikna ettiler. Bir günlük eğitimin ardından başardım. İki tekerli aracımla artık özgürce gezebiliyorum. Sabırlı ve nazik eğitmenlere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

10 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ BİSİKLET EĞİTİMİ

Yenikapı ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda çevre dostu ve sağlıklı yaşamın ideal araçlarından biri olan bisikletin yaygınlaşması amacıyla başlayan eğitim süreci devam ediyor. 2022 yılında yaklaşık 10 bin kişiye bisiklet eğitimi verilmesi hedefleniyor.Başvuru oranlarında 40 yaş üstü yetişkinler öne çıkarken kadınlardan daha çok talep geliyor. Çocuklar, üniversite öğrencileri, ev hanımları, çalışanlar, emekliler yaş sınırı olmaksızın yüzlerce İstanbullu bisiklet kullanmayı öğreniyor. Eğitimini tamamlayarak sertifikasını alanlar; bisikletleriyle spor yapabiliyorlar, sahilde boğaz turu atıyorlar, okula, işe ya da alışverişe artık bisikletleriyle gidebiliyorlar.Bisiklet eğitimi almak isteyenler online olarak "bisikletokulu.isbike.istanbul" adresinden başvuru yapabiliyorlar.


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Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 85 yaşında bisiklete binmeyi öğrendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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