Son Dakika Haberleri: İspark otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon (1)
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İspark otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon (1)

1 saat önce

Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKCİ-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde...

İspark otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon (1), System.String[]

Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKCİ-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyon düzenlendi. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, otopark hizmeti adı altında araç sahiplerinden para alan kişiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Polis operasyonundan görüntüler
-Gözaltına alınan şüpheliler


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:16 Kaynak: DHA
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