İSPARK'ta Mastercard ile "mobil ödeme" imkanı - Son Dakika

İSPARK'ta Mastercard ile "mobil ödeme" imkanı

10.12.2020 14:37
İSPARK'ta Mastercard ile

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK, Mastercard ile geliştirdiği çözüm ile ödemeleri mobile taşıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK, Mastercard ile geliştirdiği çözüm ile ödemeleri mobile taşıdı.

Mastercard açıklamasına göre, Mastercard Türkiye ve İSPARK arasında yapılan iş birliği, görevliyi beklemeden ya da bozuk para aramadan ödeme yapmayı mümkün kılıyor. Araç sahipleri, İSPARK Mobil Uygulaması'na entegre edilen hızlı ve güvenli dijital ödeme platformu Masterpass altyapısı sayesinde ödeme için her seferinde kart bilgisi girmek zorunda kalmıyor. Plakalarını uygulamaya kaydeden sürücüler, ödemeyi ise otoparktan ayrılırken, uygulama üzerinden Masterpass'e kayıtlı kartlarından birini seçerek online olarak tamamlıyor.

Yakın zamanda plaka tanıma sistemine de entegre edilecek uygulama sayesinde sürücüler, plaka ile giriş yaptıkları otoparklarda çıkış bariyerine geldiklerinde yine mobil uygulama üzerinden ödemeyi tamamlayarak kolayca çıkış yapabilecek. İSPARK otoparklarını aylık abonelik sistemi ile kullananlar da ödemelerini uygulama üzerinden tek tıkla, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

İSPARK uygulamasında mobil ödemeyi kullanmak isteyenler, tek seferlik Masterpass kayıt işleminin ardından cep telefonu ile kimlik doğrulaması yaparak kayıtlı kartını 3 bini aşkın iş yerinde hızlı ve güvenli ödeme için kullanabiliyor. Tüketicinin tercihine göre ödeme adımı otomatik ödeme talimatı ile uygulama üzerinden gerçekleşen dijital ödemeleri, otomatik ödeme seçeneğini tercih ederek tamamen zahmetsiz hale getirmek de mümkün oluyor. Akıllı şehirlere yönelik çalışmalarını sürdüren şirket, 16 milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük mega şehirlerinden biri olan İstanbul'da park ödemelerinin online uygulama üzerinden yapılmasına imkan sağlıyor.

"Bozuk para aramadan ödeme yapılabilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, Mastercard olarak hız ve güvene çok önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Giderek büyüyen ve kalabalıklaşan şehirlerde insanların günlük hayatında yer tutan bazı rutinleri hızlandırarak bireylerin hayatlarına değer katmaya, onlara mümkün olduğunca zaman kazandırmaya çalışıyoruz.

İSPARK ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği sayesinde toplantıdan toplantıya yetişirken, etkinlik çıkışında ya da hafta sonu gezilerinde park yerinden çıkarken otopark görevlisi beklemeden, bozuk para aramadan ödeme yapılabilecek. Aynı hesaba 3 plakaya kadar kayıt yapma imkan veren uygulama sayesinde, aileler otopark ödemelerini tek bir kart üzerinden otomatik olarak yapabilecek. Bu sayede şirketler de çalışanlarına verdiği 3'e kadar aracın otopark sürelerini ve maliyetlerini kontrol ederek, ödemelerini Masterpass altyapısı ile hızlı ve güvenli ve otomatik bir şekilde yapabilecek."

Verilen bilgiye göre, İSPARK ile yapılan entegrasyon Mastercard Türkiye'nin dijital ödeme çalışmaları kapsamında önemli bir adımı daha temsil ediyor. Bu uygulama ile Mastercard tarafından 2019 yılında lanse edilen ve zamanla dünyaya yayılması hedeflenen sesli marka kimliği de ödeme adımına eklendi. Dijitalleşen dünyada, ses komutları ve sesle alışverişin artmasına paralel olarak, Mastercard ile yapılanan ödemelerin tamamlandığına dair bildirimin de markaya özel bir melodi ile verilmesi fikrinden hareketle ortaya çıkan "Mastercard sesli marka kimliği" Türkiye'de İSPARK ödemelerinde de kullanılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mastercard, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSPARK'ta Mastercard ile 'mobil ödeme' imkanı - Son Dakika Ekonomi


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