İspark'ta zam bilmecesi
10 saat önce
Kadıköy'de İSPARK otoparkını kullananlar her zamankinden fazla ücret ödediklerini söyledi.
Kadıköy Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:33 Kaynak: DHA
'de İSPARK otoparkını kullananlar her zamankinden fazla ücret ödediklerini söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
, "Bir sistem hatası ile bazı yerlerde uygulama eksikliği olmuştur. Bunla ilgili vatandaşların, varsa fazla tahsilatları iade edilecektir. Konu bundan ibarettir" ifadesini kullandı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - İSTANBUL'da İSPARK ücretlerine zam yapılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir sistem hatası ile bazı yerlerde uygulama eksikliği olmuştur. Bunla ilgili vatandaşların, varsa fazla tahsilatları iade edilecektir. Konu bundan ibarettir" açıklamasında bulundu. Kadıköy'de İSPARK otoparkında ücretlerin arttığı öğrenildi. Otoparkı kullananlar her zamankinden fazla ücret ödediklerini ifade ettiler
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