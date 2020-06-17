İSPARK'TAN ATILANLARDAN SARAÇHANE PARKI'NDA EYLEM - Son Dakika

İSPARK'TAN ATILANLARDAN SARAÇHANE PARKI'NDA EYLEM

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi İBB)'nin şirketi İSPARK'tan çıkarılan 3 çalışan, belediyenin Saraçhane'de bulunan binası önünde basın açıklaması yaptı.

İSPARK'TAN ATILANLARDAN SARAÇHANE PARKI'NDA EYLEM, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi İBB)'nin şirketi İSPARK'tan çıkarılan 3 çalışan, belediyenin Saraçhane'de bulunan binası önünde basın açıklaması yaptı.

İSPARK'ta çalışan 17 kişinin sözleşmeleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında alay edici ve küçük düşürücü paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla Haziran ayının başında, iş kanunun 25-E maddesine göre iş sözleşmeleri fesih edilmişti. Sözleşmeleri feshedillenlerden 3 kişi, kendi haklarını ve arkadaşlarının haklarını aramak için İBB'nin Saraçhane'de bulunan binası önüne gelerek ellerinde "Ekmeğimize uzanan eller kırılsın" yazılı dövizlerle basın açıklaması yapmak istedi. İBB'nin güvenlik görevlileri belediye önünde açıklama yapılmasına izin vermedi. Güvenlik görevlileriyle bir süre tartışan işçiler daha sonra, İBB Başkanlık binasının karşısında bulunan parkta basın açıklaması yaptı. İşten çıkartılan işçiler, sosyal medya paylaşımlarının bahane edilerek işten çıkardıklarını iddia etti.

Birkan Yıldırım,ö Burada görünen 3 kişi dahil 17 kişi işten atıldık. Diğer arkadaşlar belli sebeplerden dolayı aramızda olamadılar. Onlar da avukatlarına vererek, haklarını adalet önünde aramaya başladılar. Pandemi sürecinde bu işten çıkma yasağı olduğu için, işten atamadıkları için, tazminat vermemek, işsizlik maaşı vermemek için ve bizi işten çok kolay atmak için sosyal medyayı bahane ederek bizleri 25-E'den ki içeriği en ağır olan maddedir. İçeriğinde hırsızlığın da bulunduğu ama bizi B şıkkından yani işçinin işverenin görevini kötüye kullanmak maddesini kullanarak işten attılar" dedi.

"BU BELEDİYE HALKIN DEĞİL Mİ ?"

İBB yönetiminin göreve geldikten sonra fişleme yaptığını iddia eden Ömer Çevik de şunları söyledi: "Ben 15 yıl boyunca İBB'de çalıştım. Değnekçilerle, tinercilerle çok büyük mücadeleler ettim. Bu pandemi sürecinde yıllık izine çıktım. Kronik rahatsızlığım olduğundan dolayı 2 ay 20 gün izin yaptım. Daha sonra beni disiplin kurulundan aradılar. Ben sosyal medyadan Recep Tayyip Erdoğan'ı beğenmişim. Binali Yıldırım'ın, bir paylaşımını beğenmiştim, 4 tane resim. Halbuki ben çok resim paylaştım. Bunlar bahane. Bir insanın 15 yıllık emeğini çalan bir belediye zihniyeti var ise özgürlük diyorsunuz, özgürlük hakları nerede? Bize tazminat verme, bizi işe de alma. Ama bizi dürüstçe at, namusluca at. Bana de ki 'sen bizim işimize yaramıyorsun, sana tazminat vermiyorum' de. Eyvallah deyip gideceğim. Ama sen buraya madde koyuyorsun. Sen bizi 80 milyon insanın içinde küçük düşürüyorsun. 25-E maddesi sosyal medya paylaşımı diyor. 25-E maddesi işsizlik maaşı vermesin, tazminat vermesin. İşçi çıkarma yasağı var. Koskoca devletin Cumhur-i Reisi diyor ki,' Kimse 3 ay işçi çıkaramaz' ya sen devleti hiçe sayıyorsun büyükşehir"

"BİZİ FİŞLEDİLER"

12 yıldır İSPARK'ta çalıştığını söyleyen Birol Durmuş da,"Bunlar geldiler başa sendika olayları başladı. DİSK geldi. Dediler ki 'DİSK'e geçeceksiniz. İşten atacağız'. Biz bu sendikayı kötüledik. Hizmet Sendikası'nı destekledik. Bazı arkadaşlarımız geçti, bazılar geçmedi. Daha sonra seçim oldu Hizmet Sendikası kazandı. Ondan sonra bizi fişlemeye başladılar. Siz 'AK Parti'lisiniz ve Siz Recep Tayyip Erdoğan'a Allah gibi tapıyorsunuz' bile dediler. Odalarına girip 'Selamun Aleyküm' diyorsun, 'Aleyküm Selam 'demezler. 'Hello' diyeceksin onlara. Böyleler. Bir baktılar olacak gibi değil. Bizi çıkarmak için sosyal medyama girmişler. Belgelemişler" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik görevlilerinin bariyerler ile önlem alması

-Çalışanların yerleşke önüne gelmesi

-Çalışanlar ve güvenlik görevlileri arasında ki diyaloglar

-Çalışanların açıklamaları

-İşten çıkarma bildirgelerinin gösterilmesi

-Genel detaylar


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSPARK'TAN ATILANLARDAN SARAÇHANE PARKI'NDA EYLEM - Son Dakika

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