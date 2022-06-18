İSPARK ücretlerine gelen yüzde 100 zam geldi - Son Dakika
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İSPARK ücretlerine gelen yüzde 100 zam geldi

18.06.2022 23:17
İSPARK ücretlerine gelen yüzde 100 zam geldi

İBB'nin İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yaptığı yüzde 25'lik zam oranının aslında yüzde 100'e yakın olduğu ortaya çıktı. Bazı otoparklardaki zamdan önce 25 lira olan ücretin 50 lira hatta 60 liraya dayandığı görüldü.

Geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylamada personeline yapılacak yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edilmişti.

Yapılan yüzde 25 zamma rağmen gün içindeki ücret tarifelerine bakıldığında gelen zammın yüzde 25'ten fazla olduğu tespit edildi. Bazı otoparklarda önceden 25 lira olan ücretin 50 lira hatta 60 liraya dayandığı görüldü.

Gelen yüzde 100'e yakın zamların ardından vatandaşlar yeni fiyatlara adeta isyan etti.

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İspark, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSPARK ücretlerine gelen yüzde 100 zam geldi - Son Dakika


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