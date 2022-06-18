İSPARK ücretlerine gelen yüzde 100 zam geldi

Geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylamada personeline yapılacak yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edilmişti.

Yapılan yüzde 25 zamma rağmen gün içindeki ücret tarifelerine bakıldığında gelen zammın yüzde 25'ten fazla olduğu tespit edildi. Bazı otoparklarda önceden 25 lira olan ücretin 50 lira hatta 60 liraya dayandığı görüldü.

Gelen yüzde 100'e yakın zamların ardından vatandaşlar yeni fiyatlara adeta isyan etti.