ISPARTA 15 Temmuz Gazisi Kocabaş: Milletimiz o gece dik duruş sergiledi - Son Dakika

15 Temmuz Gazisi Kocabaş: Milletimiz o gece dik duruş sergiledi

ISPARTA'da yaşayan 15 Temmuz gazisi Burak Kocabaş (22), FETÖ'nün hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümünde o gece yaşadıklarını anlattı. Kocabaş, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin vatanını satan, üniformasını kirleten, kendi çıkarları için hareket eden insanlara çok güzel mesaj verdiğini söyledi.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul Saraçhane Parkı mevkiinde yaralanarak gazi olan Burak Kocabaş, o gece yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Kocabaş, aynı gün gündüz Heybedilada Deniz Lisesi Komutanlığı'nda düzenlenen mezuniyet töreni sonrası ailesiyle birlikte teyzesine gittiklerini söyledi. Evde otururken haberi aldığını belirten Kocabaş, "15 Temmuz gündüzünde Heybedilada Deniz Lisesi Komutanlığı'nda mezuniyetim vardı. Ailem mezuniyet törenimden dolayı Isparta'dan İstanbul'a geldi. Televizyon açık değildi. Mezuniyetimin verdiği coşkuyla ailemle oturup sohbet ediyorduk. Sonrasında Isparta'da köyden dedem aradı. 'Ne yapıyorsunuz, yola ne zaman çıkacaksınız' dedi. O da alt yazıdan okumuş, 'Köprüler trafiğe kapatıldı' diye. Biz televizyon açık olmadığı için bilmiyorduk. Hemen televizyonu açtık. Televizyonu ilk açtığımızda ilk gördüğümüz 'Askeri Girişim' yazısıydı. Sonrasında Başbakanımız Binali Yıldırım Bey ve Cumhurbaşkanımız açıklamalarda bulundu. Onlar açıklama yapana kadar biz ne olup bittiğinin şaşkınlığı içindeydik" diye konuştu.

'BİR ANDA SAĞ AYAĞIM SEKTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hHalkı meydanlara davet etmesi üzerine ailesine dışarı çıkacağını söylediğini anlatan Burak Kocabaş, "Ağabeyim 'Ben de geliyorum' dedi. Ağabeyimle beraber çıktık" dedi. O gece ilk olarak valiliğe doğru gittiklerini kaydeden Kocabaş, şöyle devam etti:

"Sonrasında babamlar da çıkmış. Onlar da Emniyet Müdürlüğü tarafına geçmişler. Biz de Emniyet Müdürlüğü tarafına doğru gittik. 'Emniyet Müdürlüğünde sıkıntı kalmadı, Büyükşehir Belediyesini ele geçirmişler oraya gidelim' dediler. Tanımadığımız insanlar. Hepimiz büyükşehir belediyesine doğru yola çıktık. Gidiyorken zaten silah sesleri geliyordu. 'Tamam gidiyorum evet ama ne yapabilirim' diye düşündüm. O zaman askeri öğrenci olduğum için kimliğimi gösteririm. Cumhurbaşkanı böyle böyle söylüyor. Bir şekilde konuşmaya çalışırım diye düşündüm. Köprü üstüne geldiğimizde ışıklara doğru gidiyordum. Havaya ateş edenlere doğru gideyim konuşayım dedim. O sırada yanımda bir adam 'Plastik mermi sıkıyorlar, çok fazla korkmayın' dedi. Bu benim bilinçaltıma girdi o an. 1-2 metre daha ilerledikten sonra bir anda sağ ayağım sekti. Tekrar bastığımda ayağımı hissetmedim yere düştüm." 6 SAATLİK AMELİYAT Yaralanmasının ardından hiç tanımadığı iki kişinin ateşin arasına girip canlarını tehlikeye atarak kendisini kaldırdıklarını söyleyen Kocabaş, "O sırada iki kişi daha geldi, 4 kişi taşımaya başladı beni. Hemen arkada hastane var. Hastanenin önündeki ambulanslara da sıktılar, kullanılabilir durumda değil dediler. Sonrasında beni hastaneye götürdüler. Hastanede ayağımı açtığımız plastik mermi olmadığını gördüm. Sağ ayağımın üstü parçalanmıştı. Şehit olan insanlarımız da vardı. Hastanenin tüm zemini kandı. 6 saatlik bir ameliyatım oldu. Sonrasında 3 ameliyat daha geçirdim. 2 ay hastanede kaldım. 2 ayın sonunda fizik tedaviye başlayarak Isparta'ya geldim" diye konuştu.

MİLLETİMİZ O GECE DİK DURUŞ SERGİLEDİ

Askeri okulların kapatılmasından dolayı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'ne başladığını kaydeden Kocabaş, "Bu sene mezun oldum. Devletimizin şehit yakınlarına ve gazilere vermiş olduğu istihdam hakkını kullandım. 2017 Ocak ayında Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında memur olarak çalışmaya başladım. 15 Temmuz'un yıl dönümündeyiz. Üstünden 4 sene geçmiş. O gün aynı üniformayı paylaştığım kişilerden böyle bir ihaneti görmek, hastane sürecinde psikolojimi alt üst etmişti. Milletimiz o gece gerçekten çok önemli bir dik duruş sergiledi. Kendisine artık darbelerin bir anlam ifade etmediğini, karşı olduğunu gösterdi. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Allah bize böyle olaylar yaşatmasın. Biz hep beraber tüm millet olarak çok çalışıp ülkemizi ve kendimizi geliştiririz inşallah" diye konuştu.

O GECE TÜRK MİLLETİ 'BİRLİKTEYİZ' MESAJI VERDİ

15 Temmuz gecesi Türk milletinin vatanını satan, üniformasını kirleten, kendi çıkarları için hareket eden insanlara çok güzel bir mesaj verdiğini söyleyen Kocabaş, şöyle konuştu:

"Bu ülkeyi bölmek isteyen insanlara çok güzel 'birlikteyiz' mesajı vermiştir. Aynı zamanda 15 Temmuz gecesi herkes dışardaydı. Cumhurbaşkanımızın konuşmasından önce dahi dışarı çıkanlar olmuş. Çünkü biz Cumhurbaşkanımızın meydanlara davet edişinden sonra çıktığımızda Büyükşehir Belediyesinin olduğu yere gittiğimizde çok kalabalıktı, herkes vardı. Türk insanı için devleti kırmızı çizgidir. Devletine zarar gelmesini hiçbir zaman istemez. 15 Temmuz'dan sonra bir kez daha anladık ki Türk milleti hiçbir zaman kendisine zincir vurdurtmuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmesin, Türk milleti hep birlik olsun diye çıktılar ve şehit, gazi oldular."