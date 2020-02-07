Isparta 3 kardeş, evde çıkan yangında öldü - Son Dakika

3 kardeş, evde çıkan yangında öldü (EK-RÖPORTAJ EKİYLE)

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde bir kerpiç evde çıkan yangında, 3 kardeş yaşamını yitirdi. Yangına müdahale eden itfaiye aracının merdivensiz olduğu, merdivenli olması halinde çocukların kurtulma ihtimali olduğu öne sürüldü.

Yalvaç ilçesinin Salur Mahallesi'nde yaşayan Süleyman ve Cemile Altınbaş çifti, saat 08.30 sıralarında hayvanlara bakmak için evden çıktı. Bir süre sonra kerpiç evde yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan akrabaları Şerife ve Mehmet Altınbaş çifti, yangının büyümesi üzerine evden çıkarken, Süleyman ve Cemile Altınbaş çiftinin uyuyan çocukları Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş (5), alevlerin arasında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese Yalvaç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, 3 kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kardeşlerin cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tamamen yanan kerpiç ev, yanındaki binalara zarar vermemesi için iş makinesiyle yıkıldı.

'3 ÇOCUK GÖZ GÖRE GÖRE YANDI' İDDİASI

Yangında dumandan etkilenen çocukların yengesi Şerife Altınbaş, Yalvaç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Odasındayken aniden bir ses duyduğunu belirten Şerife Altınbaş, "Sesin ne olduğunu anlamak için odadan çıktığımda her yeri alevlerin sardığını gördüm. Hemen çocukların yattığı odaya yöneldim. Alevlerden giremedim. Ben ve eşim Mehmet, camdan kendimizi dışarı attık. Çocuklar pencerenin önündeki kanepeyi çekseler, onlar da camı açıp atlayabilecekti. Yangını söndürmek için gelen itfaiyenin merdiveni yoktu. Camı açamadılar. O cam açılsa kurtulacaktı yavrular" diye gözyaşı döktü.

'ELLERİM BOMBOŞ KALDI'

Aynı hastanede gözlem altına alınan anne Cemile Altınbaş ise "Ellerim bomboş kaldı. Ben yavrularımı nasıl kara toprağa vereceğim. Allahım bu nasıl bir acı ben nasıl dayanırım" diye gözyaşı döktü.

MERDİVENLİ ARAÇ GELMEDİ

Salur Mahallesi sakinleri, itfaiye araçlarının merdivenli olanıyla yangına müdahale edilmiş olsa çocukların pencereden kurtarılma ihtimali olabileceğini belirterek, merdiven olmayınca ulaşılamadığını, çocukların çığlıklarının dayanılmaz olduğunu kaydetti.

Yangının, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendiriliyor.