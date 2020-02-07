Isparta 3 kardeş, kerpiç evde çıkan yangında can verdi - Son Dakika
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Isparta 3 kardeş, kerpiç evde çıkan yangında can verdi

6 saat önce

3 kardeş, kerpiç evde çıkan yangında can verdi (3)3 KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİIsparta'nın Yalvaç ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren 3 kardeşin cenazesi, Yalvaç Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından belediye cenaze araçları ile alındı.

3 kardeş, kerpiç evde çıkan yangında can verdi (3)

3 KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren 3 kardeşin cenazesi, Yalvaç Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından belediye cenaze araçları ile alındı. Cenazeler ilk olarak Salur Mahallesi'nde bulunan yakınlarının evine getirildi. Hastanede tedavisi devam eden anne Cemile Altınbaş da ambulansla eve getirilerek çocuklarına veda etti. "Yavrularım sizi kefenlere mi saracaktım" diye feryat eden Altınbaş, daha sonra hastaneye geri götürüldü. Baba Süleyman Altınbaş ise yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Burada yapılan duanın ardından 'helallik' alındı ve cenazeler mahalle mezarlığına getirildi.

Mezarlık dışında hazırlanan yere yan yana konulan 3 cenaze için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Tahsin Ekim tarafından kıldırılan cenaze namazı sonra 3 kardeş, yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine, soğuk havaya rağmen yüzlerce Yalvaçlı katıldı.

Isparta 3 kardeş, kerpiç evde çıkan yangında can verdi

Isparta, Yalvaç, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:32 Kaynak: DHA
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