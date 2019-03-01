Isparta 3. Kitap Fuarı Açıldı

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Isparta Kitap Fuarı, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Isparta Kitap Fuarı, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Çok sayıda yazar ve 170 yayın evinin katıldığı fuar, 10 Mart'a kadar saat 10.00 ila 20.00 arasında açık kalacak.



Isparta Belediyesi tarafından organize edilen, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Kitap Fuarı açılışına Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, ailesi ile birlikte katıldı. Fuara 25 ve 26. dönem milletvekili MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy, MHP İl Başkanı Nail Bayram, Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin, Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, yazarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Programın açılışında konuşan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, önceki yıllarda düzenledikleri fuarların kent nüfusunu aşan ziyaretçi sayısıyla karşılaştığını belirtti. Günaydın, "Birinci ve ikinci yılımızda nüfusumuzu aşan ziyaretçi sayısı oldu. Bu görülmemiş bir olay. 230 bin nüfuslu bir yerde fuarımıza 264 bin insanın ziyareti oluyor. Bu çok güzel bir olay, bundan dolayı tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu teşekkürle de kalmıyor herkesi tebrik ediyorum. Isparta halkımızı, komşu illerden gelen ve tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Günaydın'dan fuarı çok daha ileri boyutlara götürme hedefi



Kitap fuarını çok daha ileri boyutlara götürmeyi hedeflediklerini kaydeden Günaydın, Isparta'da olan fuarı Türkiye'nin markası haline getireceklerini aktararak şöyle devam etti: "Fuarı Isparta'nın baş aktörü haline getiriyoruz. Buranın ilk açılışında şunu söylemiştim. O gerçeğe doğru gidiyoruz. 'Burayı açacağız, buraya sığmayacağız' demiştim. Çünkü anormal tenkitler vardı. 'Bu bina neden yapılıyor. Neden bu lüzumsuz? Isparta'nın parasını harcıyor. Boşuna' diyerekten. Halbuki şehrimizin vizyonunu, kültürünü ve eğitimine etki edecek bir konu olduğunu o gün iyi biliyorduk. O gün tenkit edenler duysun şimdi devam ediyorum. İlk günde söylediğim şeyi şimdi de söyleyeceğim. İşte kitap fuarı. İşte tarım fuarı. Sığmıyor burası, küçük geldi. Çok küçük geldi. Şimdi bunun daha büyüğünün yeni fuar alanı projeleri çizildi. Vizyonumuza ekledik. Yapımına da seçim arkası başlamak istiyoruz. Bu bizim önemli projelerimizden yalnızca bir tanesi. O fuar alanını yapacağız yurtiçi ve yurtdışı yazarlarında gelmesini sağlayacağız. Isparta Kitap Fuarı'nın merkezi olmasını düşünmüştüm. İlk fuar alanını yapabilir miydim? Yapmak, inandırmak zordu. Yaparken bile sizi çürütebilirlerdi. Önce dedim burayı yapayım. Burada ortaya çıkalım. Burada normalde kalanlar burada kalsın. Buradan taşanlar ise öbür tarafa geçsin. Bu projemiz o zamanda vardı. Buranın açılışında bunu söylemiştim."



'Isparta Milli Kütüphanesi' projesi



Isparta'ya güzel projeler kazandırmaya devam edeceklerine dikkati çeken Günaydın, "Varlıkta birlikte Isparta'mızı yüceltsin arkasından da bunun kardeşini yapacağız. O da bununla alakalı. Eğitimle, kültür ve gelişmeyle alakalı 13 bin 500 metrekare bir projemiz var. 13 bin 500 metre kare Isparta Milli Kütüphanesi. Bunun projesini 2 yıl öncesinden hazırladık. Bu anlattığım Türkiye'de bir ilk. Keşke ilk değil yüzüncü olsaydı. Maalesef biz ilkiz. Isparta'dan başlatacağız. Böyle kütüphanemizde herkesi kucaklayan özellikle üniversiteyi kucaklayan büyük bir kütüphane oluyor. Halkımızı zaten kucaklıyor" ifadelerini kullandı.



Güller Diyarı Isparta'da sözün bittiği yerde olduklarını dile getirerek konuşmasına başlayan 25 ve 26.dönem milletvekili MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy da, "Bugün burada hava soğuk olmasına rağmen çok değerli Ispartalılar ve değerli bilim ve fikir insanlarıyla yazarlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Sevgili başkanım kendinizi ifade ettiniz ama sizin kendinizi ifade etmeniz tek başına yetmiyor. Çünkü medeniyetinizin sözcülüğünü ifade ettiğinizi ve eyleme koyduğunuzu Isparta görüyor, Türkiye görüyor. Bizlerin millet olarak bilgiyle şuurlu teması, bilgiyle şuurlu temasının neticesinde büyük ve kudretli medeniyetimizin zamanın ruhuna idrakine yeniden mütevazı küçük adımlarla yeniden inşa sürecini yaşıyoruz. Bugünler, Türkiye için bahsetmiş olduğum büyük medeniyet yürüyüşünün mütevazı küçük adımlarının atılarak, gelecek yüzyıllara yeniden Selçuklu - Osmanlı, Cumhuriyeti, kendi çocuklarımız ve neslimizde var edebilmenin yoludur. Elbette ki belediyecilik, özellikle sosyal belediyecilik kavramının içinde açları doyurmak, açıkları giydirmek vardır. Ama artık bunların yanına manen, kültür, bilim, eğitim olarak ihtiyaçları görmek de yerel yönetimlerin sorumluluğu kapsamında. Bu tarz organizasyonlar, bilgiye erişimin ve bilginin demokratikleşme sürecinin bir parçasıdır. Bu hava şartlarında böylesine bir fuar organizasyonuna olan yüksek ilgi ve başkanımızın bahsettiği geçen yılki katılım oranında 120 yayınevi talebinin 300 talebe çıkması ve bunun en fazla belli kısmının yer almasından kaynaklı, yeni faaliyetler açma arzusu, tekamül ettiğimizin ve seviyemizin nerelere geldiğinin bir göstergesi. Sıklıkla Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı, kültür sanat alanında iktidar olamama meselesinin yüksek düzeyde tartışılması ve bu iktidar alanlarına geçiş yolunun da bireyin şahsiyete tekamül etme sürecinde bilgiye erişimi, değer üreten yazarların, değerli olduklarını onlara hissettirmeleri, bu memlekette popüler kültürün sembolü olan pop sanatçılarının veyahut da futbolcuların gördüğü ilgi kadar, düşünen yazar insanlarımızın ilgi görmeye başlıyor olması, tekamül etmeye başladığımızın bir göstergesi. Elbette kitaba erişmek ve kitap satın almak anlamlı, yazarına imzalatmak bir o kadar daha anlamlı. Ama alınan bu kitapların eve ve işyerlerine götürüldüğünde, okuma oranının da aynı oranda olmasını temenni ediyoruz. Çünkü, dijital hegomanyanın çok yüksek olduğu ve kültür emperyalizminin sosyal medya üzerinden üzerimize baskılandığı bir ortamda, hepimizin cep telefonlarıyla sürekli uyarıldığımız bir ortamda, uyarıcıdan uzak durup, kendimizi metinle - eserle bütünleştirme, inanın kitap almak kadar da değerlidir. Ben de burada ikinci kez bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum, bu mutluluğu yaşatan değerli teşkilatım, belediye başkanım, eşleri ve Isparta halkına sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokol tarafından kesilen kurdele ile 3. Isparta Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı. Başkan Günaydın ve beraberindekiler açılışın ardından fuar alanında yazarlar ve yayınevleri ile vatandaşlarla buluştu.



Fuara ilişkin yayınevlerinin bulunduğu stantlar, yazarların isimleri ve imza günleri www.ispartakitapfuari.org adresinden anlık takip edilebileceği bildirildi. - ISPARTA

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