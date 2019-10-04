Son Dakika Haberleri: Isparta 30 yıllık evini 'sağlık' için bağışladı
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Isparta 30 yıllık evini 'sağlık' için bağışladı

2 saat önce

30 yıllık evini 'sağlık' için bağışladıIsparta'da yaşayan Ümmü Dolmacı (70), yaklaşık 30 yıl oturduğu evini sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağışladı.

30 yıllık evini 'sağlık' için bağışladı

Isparta'da yaşayan Ümmü Dolmacı (70), yaklaşık 30 yıl oturduğu evini sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağışladı.

Hayırsever Ümmü Dolmacı, merkez Modernevler Mahallesi'ndeki yaklaşık 30 yıl oturduğu, 300 metresi kapalı alan olmak üzere 500 metrekarelik evini sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağışladı. Yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki 4+1 müstakil evin devri için Ümmü Dolmacı ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, protokol imzaladı. Valilikte yapılan devir protokolüyle evde, tadilatın ardından Aile Sağlığı Merkezi hizmeti verilecek.

Bağışın kendisini çok mutlu ettiğini ve diğer hayırseverlere örnek olacağını belirten Vali Seymenoğlu, Isparta'da 11 aydır görev yapıyorum. Böyle güzel bir bağışı kabul etmek nasip oldu. Eminim ki Isparta'mızda çok sayıda hayırsever vatandaşımız vardır. Bize ulaşmalarını istiyoruz. İnsanımız kazanmıştır, biriktirmiştir, fırsat bulunca da insanlığın hizmetinde kullanmak için biriktirdiklerini bağışlayabilmektedir. Bu da devletimizin yaptığı yatırımlara bir destek anlamı taşımaktadır. Ümmü Hanım'ın 30 yılını geçirdiği evi, aile hekimliği birimi yapacağız ve kendisinin adını vereceğiz. Merkezde ilk etapta en az 2 aile hekimimizin görev yapmasını planlıyoruz dedi.

Yardım yapmayı çok sevdiğini belirten Ümmü Dolmacı ise amacının, insanlara faydalı olmak olduğunu söyledi.

Isparta 30 yıllık evini 'sağlık' için bağışladı

İl Sağlık Müdürlüğü, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:02 Kaynak: DHA
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