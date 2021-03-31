Isparta 32 Spor: 1-3 - Son Dakika

Isparta 32 Spor: 1-3

31.03.2021 17:34
Isparta 32 Spor: 1-3, System.String[]

STAT: Yalova AtatürkHAKEMLER: Halil Erdoğan, Halil Tolgahan Demir, Hakan AkkaynakYALOVASPOR: Ahmet Pekgöz - Turgay An (Dk.79 Sinan Uzun), Yunus Emre Aydemir (Dk.56 Mustafa Serkan Demirel), Hasan Akdemir, Batuhan Eren, Mehmet Murat Gülbaba, Ferit Erişçi (Dk.90+1 Fazlı Ayan), Burak Turan (Dk.

STAT: Yalova Atatürk

HAKEMLER: Halil Erdoğan, Halil Tolgahan Demir, Hakan AkkaynakYALOVASPOR: Ahmet Pekgöz - Turgay An (Dk.79 Sinan Uzun), Yunus Emre Aydemir (Dk.56 Mustafa Serkan Demirel), Hasan Akdemir, Batuhan Eren, Mehmet Murat Gülbaba, Ferit Erişçi (Dk.90+1 Fazlı Ayan), Burak Turan (Dk.56 Doğancan Aynacı), Onurcan Küçük (Dk.90+1 Ramiz Ok), İbrahim Anıl Tekeli, Yusuf AkdemirISPARTA 32 SPOR: Murat Can Yıldız - Arif Birşen (Dk.71 Batuhan Demirel), Mustafa Eraslan, Kaan Dorak, Emre Fırtına, Serdar Ümit Deniz, Mustafa Diler, Semih Üstün (Dk.89 Muhammed Çoban), Emir Kaan Gültekin (Dk.90 Kemal Ünal), Bilal Çebi (Dk.71 Mustafa Acar), Nurettin Çakır (Dk.82 Bekir Karadeniz)GOLLER: Dk.64 Yusuf Akdemir (Yalovaspor) - Dk.32-53-87 Emir Kaan Gültekin (Isparta 32 Spor)SARI KARTLAR: Doğancan Aynacı (Yalovaspor) - Bilal Çebi, Batuhan Demirel (Isparta 32 Spor)Misli.com 3'üncü Lig 3. Grup'ta oynanan 29. hafta mücadelesinde Yalovaspor, evinde Isparta 32 Spor'a 3-1 mağlup oldu.3. dakikada Emre Fırtına'nın pasıyla topla buluşan Emre Kaan Gültekin, Bilal Çebi'ye indirdi. Çebi'nin sert şutunda top az farkla auta çıktı.12. dakikada orta sahadan ani gelişen Yalovaspor atağında Turgay An yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, köşeye giden topu kaleci son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.14. dakikada sağ kanattan gelişen Yalovaspor atağında Onurcan Küçük'ün rakip ceza sahasına ortasına ön direkte iyi yükselen Yusuf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.20. dakikada Yalovaspor'un kontratağında Turgay ile paslaşan Yusuf rakip ceza sahasına girdi. Çaprazda bomboş durumdaki Ferit'e vermek yerine kaleye şut çeken Yusuf'un vuruşu paralel olarak taca çıktı.25. dakikada gol için Isparta kalesine ataklarını sıklaştıran Yalovaspor'da Turgay'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Hasan kafayla topu indirdi. Murat Gülbaba'nın şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.32. dakikada Isparta 32 Spor'un geliştirdiği atakta Yalovaspor ceza sahasında oluşan karambolde defansın hatasını iyi değerlendiren Emir Kaan Gültekin topu önünde buldu. Emir'in sağ çaprazdan sert şutu ağlarla buluştu ve konuk ekip 1-0 öne geçti.37. dakikada kalesinde gördüğü golün ardından oyuna ağırlığını koyan Yalovaspor'un orta sahadan geliştirdiği atakta savunmadan atılan uzun topla buluşan Ferit, sol kanattan kaçan Turgay'ı gördü. Turgay'ın çaprazdan girerek çektiği sert şutu kalecide kaldı.53. dakikada sağ kanattan gelişen Isparta 32 Spor atağında Nurettin Çakır sağ çaprazdan yerden ceza sahasına ortaladı. Ön direkte bulunan Emir Kaan Gültekin topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.64. dakikada Yalovaspor'un orta sahadan geliştirdiği atakta savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Yusuf, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yusuf'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak Isparta ağlarına gitti ve fark 1'e indi: 1-2.87. dakikada Isparta 32 Spor'un geliştirdiği atakta Yalovaspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde defans topu uzaklaştıramadı. Günün etkili isimlerinden Emir Kaan Gültekin, önünde bulduğu topu Yalovaspor filelerine göndererek kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3.Karşılaşma konuk ekip Isparta 32 Spor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

- Yalova
Isparta 32 Spor: 1-3
Isparta 32 Spor: 1-3
Isparta 32 Spor: 1-3
Isparta 32 Spor: 1-3

Mustafa Kemal Atatürk, Yunus Emre, Isparta, Yalova, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor: 1-3 - Son Dakika Spor


Son Dakika

Cami tuvaletinde kanlar içinde cansız erkek bedeni bulundu Cami tuvaletinde kanlar içinde cansız erkek bedeni bulundu Ramazan'da kırmızı ete ve tavuğa zam yapılmayacak Ramazan'da kırmızı ete ve tavuğa zam yapılmayacak Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı Manavgat'ta meydana gelen dev hortum anbean kameraya yansıdı Manavgat'ta meydana gelen dev hortum anbean kameraya yansıdı Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Sakarya'da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü Sakarya'da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu
Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı         
18:36
Esnaf için kira, gelir ve ciro kaybı desteğine başvuru süresi uzatıldı Esnaf için kira, gelir ve ciro kaybı desteğine başvuru süresi uzatıldı         
17:56
İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti         
17:53
İzmir'de koca dehşeti! Cani adam karısını boğarak öldürdü İzmir'de koca dehşeti! Cani adam karısını boğarak öldürdü         
17:27
Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı         
17:03
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu         
16:58
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada         
16:34
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kavgaya bakarken hayatını kaybetti Kavgaya bakarken hayatını kaybetti         
16:10
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçak, 4 milyon TL'lik yatırımla pide salonu olacak Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçak, 4 milyon TL'lik yatırımla pide salonu olacak         
14:02
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 18:46:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta 32 Spor: 1-3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei