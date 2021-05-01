Isparta 32 Spor: 3 Somaspor: 1

Isparta 32 Spor, puanını 50'ye çıkartarak grubu 4. sırada tamamladı. Somaspor ise ligi 69 puanla tamamlayarak 2. lige yükseldi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, şampiyon Somaspor'la oynadığı maçı 3-1 kazandı.

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