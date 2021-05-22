Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama - Son Dakika

Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama

22.05.2021 14:56

- Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama Misli.com 3. Lig Play-Off final maçında Isparta 32 Spor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları ve sporseverler takımı uğurladı.

- Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama

ISPARTA - Misli.com 3. Lig Play-Off final maçında Isparta 32 Spor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları ve sporseverler takımı uğurladı.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 24 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma öncesinde Isparta 32 Spor için belediye önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve başkan yardımcıları ile taraftarlar katıldı. Belediye hizmet binası önüne gelen takım otobüsünü Belediye Başkanı Başdeğirmen ve taraftarlar karşıladı. Burada takımın final maçında başarılı olabilmesi için dua edildi.

"Amacımız şehrimizin ülke futbolunda söz sahibi olması"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta 32 Spor'un bir yıllık büyük mücadelelerin ardından bugünlere geldiğini belirterek, "Bugün çok mutlu bir günün başlangıcı. Bir yıl boyunca çok büyük mücadelelerle alınan başarılarla bugünlere geldik. Yıllarca Bölgesel Amatör Lig'de oynadıktan sonra 3. lige ilk çıktığımız yılda 2. lig için finale kalmak çok şükür bize nasip oldu. Futbolcu arkadaşlarımız, teknik heyetimiz ve yönetimimiz buraya gelmek için çok mücadele verdi. Bizler de bize düşen görevi layıkıyla yerine getirdik. Amacımız şehrimizin ülke futbolunda söz sahibi olması ve 2. lige ve daha sonra süper lige çıkarak şehrimizi en iyi şekilde temsil etmesidir" dedi.

"Isparta, bu maçı ayakta izleyecektir"

Takımın başarmak için çalışacağını ifade eden Başdeğirmen, "Centilmenlik ölçülerinde başarmak için çalışacağız. Yensek de yenilsek de, şampiyon olsak da olmasak da biz Isparta'yız, Ispartasporluyuz. İnan ki canlı yayınlanacak bu maçı Isparta, ayakta izleyecektir. Arkanızda koskoca bir şehrin olduğunu, siz koştukça bizlerin coştuğunu bilin" diye konuştu.

"Takım yönetimine teşekkür ederiz"

Takım yönetimine de teşekkür eden Başdeğirmen, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Atakan başkan çok büyük fedakarlıklarla bugüne gelmek için gecesini gündüzüne kattı. Takımı buraya kadar getirdiği için tekrar başkanımıza, yönetimimize ve futbolcularımıza, teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar, Allah selamet versin."

Başdeğirmen'in konuşmasının ardından takım otobüsü alkışlar ve tezahüratlarla Eskişehir'e uğurlandı.

Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama
Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama
Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama
Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama
Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama
Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama
Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama

Şükrü Başdeğirmen, Play Off, Isparta, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Takım arkadaşıyla benden daha fazla yatakta vakit geçirdi Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Takım arkadaşıyla benden daha fazla yatakta vakit geçirdi Son dakika: Türkiye'den KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje! 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacak Son dakika: Türkiye'den KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje! 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacak Einstein'ın kendi el yazması mektubu 10 milyon TL'ye satıldı: Pahalı olmasının sebebi içindeki formülde saklı Einstein'ın kendi el yazması mektubu 10 milyon TL'ye satıldı: Pahalı olmasının sebebi içindeki formülde saklı Tersane işçisi intihar etti, cansız bedenini eve giren babası buldu Tersane işçisi intihar etti, cansız bedenini eve giren babası buldu Arazi sulama kavgasında kurşunlar konuştu, baba ile oğul hayatını kaybetti! Görgü tanığı diğer evlat gözyaşlarına boğuldu Arazi sulama kavgasında kurşunlar konuştu, baba ile oğul hayatını kaybetti! Görgü tanığı diğer evlat gözyaşlarına boğuldu Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Sevimli dostumuz sırt yatıp karnını açınca bize ne anlatmak istiyor? İşte cevabı Sevimli dostumuz sırt yatıp karnını açınca bize ne anlatmak istiyor? İşte cevabı         
15:52
Günlerdir kolunda bandaj olan Müge Anlı, nedenini anlattı: Konuklardan Zeynep Ergül çekince bileğim çıktı Günlerdir kolunda bandaj olan Müge Anlı, nedenini anlattı: Konuklardan Zeynep Ergül çekince bileğim çıktı         
15:46
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi         
15:42
Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor         
14:47
YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı         
13:50
Bahçesini mezarlığa çevirmiş! Cinayetle suçlanan eski polisin evinden çıkan cansız beden sayısı 24'e yükseldi Bahçesini mezarlığa çevirmiş! Cinayetle suçlanan eski polisin evinden çıkan cansız beden sayısı 24'e yükseldi         
13:22
Kocasının amcasıyla kaçan kadın Kocasının amcasıyla kaçan kadın "Onunla evlenmek istiyorum" dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi         
12:30
Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım         
12:16
Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak         
11:24
"Geçen yılki hataları tekrarlamayalım" diyen Bilim Kurulu üyesinden yapılandırılmış açılma önerisi         
11:04
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak         
10:50
Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada         
10:49
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
09:31
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 16:12:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement