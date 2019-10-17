Son Dakika Haberleri: Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan: "Bu takım şampiyon olacak"
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan: 'Bu takım şampiyon olacak'

Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan: "Bu takım şampiyon olacak"

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup'ta şampiyonluk parolasıyla mücadele veren Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, Karaman Belediyespor ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan:

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup'ta şampiyonluk parolasıyla mücadele veren Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, Karaman Belediyespor ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Geçen hafta sonunda elde ettiği 2-1'lik Yatağanspor galibiyetiyle moral bulan pembe-yeşilliler, diğer haftalarda ise üst üste Karaman Belediyespor ve Denizli Sarayköyspor deplasmanlarına gidecek.


1999-2000 yılları sezonunda 3.Lig'den 2.Lig'e çıktıklarını ve 2000-2001 yılları arasında da 1.Lig'in kapısından döndüklerini hatırlatan Başkan Atakan Yazgan, "Bölgesel Amatör Lig'in en kalitesini kurduk. 3.Lig ayarında bir kadromuz var. Bölgesel Amatör Lig bir lig farkı bir lig. Bu ligde heyecan son haftaya kadar devam eder. Daha ligin başındayız, puanımız 7, liderin ise puanı 10, iyi günde herkes olur. Önemli olan iyi ve kötü günde yanımızda birilerine görmek. Kent büyüklerimiz ve halkımızın desteği bizi bu zorlu maratonda güç verecektir, Allah'ın izniyle sezon sonunda bu takım şampiyon olacak" dedi.


Başkan Yazgan ayrıca, takımı hiçbir maçta yalnız bırakmadığını ifade ettiği Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e de verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. - ISPARTA

Karaman, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
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