Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan: "Bu takım şampiyon olacak" - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan: 'Bu takım şampiyon olacak' - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan: "Bu takım şampiyon olacak"

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, 19 Ocak Pazar günü Atatürk Stadı'nda oynanacak olan maça davette bulundu.

Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, 19 Ocak Pazar günü Atatürk Stadı'nda oynanacak olan maça davette bulundu.


Isparta'da şampiyonluk hasretinin bu yıl sona ereceğini belirten Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan, başarıda ekip ruhunun önemine dikkat çekti.


Yazgan: "ikinci yarı çok daha çetin geçecek"


Kent büyüklerinin, kurumların ve sporseverlerin desteğiyle çok daha güçlü olacaklarına işaret eden Başkan Yazgan, hafta sonu oynanacak olan Akşehirspor maçında sporseverlere polar atkı ve bayrak hediye edileceğini bildirdi.


Şampiyonluk için taşına altına gövdelerini koyduklarını anlatan Başkan Yazgan, "Bu takım hepimizin takımı. Isparta'mızın şampiyonluk hasretini biliyorum. İkinci yarı çok daha çetin geçecek. Zor maçlar bizi bekliyor. Tüm rakiplerimiz Isparta'ya gelecek. Bu bir avantaj. Bu avantajı iyi kullanmalıyız. Bu maçları kayıpsız geçmek istiyoruz. Ayrıca maça gelen tüm sporseverlere atkı ve bayrak hediye edeceğiz. Rekor seyirci bekliyoruz" dedi.


İç saha maçlarına canlı yayın yerine tribün daveti alternatifi


Başkan Yazgan, 18 Ocak Cumartesi günü saat 14.00 de kulüp binasında basın mensuplarıyla bir araya geleceklerini ve takımla ilgili son gelişmeleri de kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.


Yazgan ayrıca, iç saha maçlarının canlı yayınla verilmeyeceğini belirterek, tüm sporseverlere de tribünde yerlerini almaları için çağrıda bulundu. - ISPARTA

Türkiye Futbol Federasyonu, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:57 Kaynak: İHA
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