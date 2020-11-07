Ispartaspor'da 18 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Ispartaspor'da futbolcular ve teknik heyet dahil toplam 18 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, "Yetkililerimizin desteğiyle gerekli bütün tedbirleri aldık. İnşallah teknik heyetimiz ve futbolcularımız kısa sürede sağlığına kavuşacaklardır" dedi.

Isparta'yı 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta temsil eden Ispartaspor'da aralarında futbolcular ve teknik heyetin de dahil olduğu 18 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, "Üzülerek belirtmeliyim ki futbolcularımız ve teknik heyetimiz dahil 18 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bütün ekip kontrollü bir şekilde karantinaya alındı. Yaz sezonundan bu yana oldukça dikkatli ve tedbirli davranıyorduk. Ne yazık ki ekibimiz bu bela ile karşı karşıya kaldı. Yetkililerimizin desteğiyle gerekli bütün tedbirleri aldık. İnşallah teknik heyetimiz ve futbolcularımız kısa sürede sağlığına kavuşacaklardır. Bütün halkımızı bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.