Isparta 32 Spor'da korona virüs şoku
03.11.2020 11:11
Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da 7 futbolcu ve 3 personel korona virüse yakalandı.
Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da 7 futbolcu ve 3 personel korona virüse yakalandı.
Yapılan testler sonucu Isparta 32 Spor'da 7 futbolcu ve 3 personelin korona virüse yakalandığı bildirildi. Filyasyon ekipleri ise temaslıları tespit ederek izole olmalarını istedi. Virüse yakalanan futbolcu ve personel bugün Kredi Yurtlar Kurumu'na götürülecek ve orada karantinaya alınacak.
Bu haftayı bay geçecek olan pembe-yeşilliler, önümüzdeki hafta deplasmanda Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. - ISPARTA
Son Dakika Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği yürekleri sızlattı 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı Merkez Bankası, altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde faizi yükseltti Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona hastaneye kaldırıldı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı