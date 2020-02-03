Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Şengün ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Şengün ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Şengün ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grupta güller diyarını temsil eden Isparta 32 Spor'da Kestelspor beraberliğinin ardından Teknik Direktör Hasan Şengün ile yollar ayrıldı.

Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Şengün ile yollar ayrıldı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grupta güller diyarını temsil eden Isparta 32 Spor'da Kestelspor beraberliğinin ardından Teknik Direktör Hasan Şengün ile yollar ayrıldı.


Ligin 7. Haftasındaki Konya Ereğlispor maçında göreve getirilen 'Dobi Hasan' lakaplı Trabzonspor'un eski futbolcusu Hasan Şengün, 3 Kasım tarihinde Isparta'da oynanan maçta ilk kez takımın başında sahaya çıktı.


Pembe-yeşilliler, Teknik Direktör Hasan Şengün yönetiminde bugüne kadar çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Isparta 32 Spor, Teknik Direktör Şengün yönetimindeki bu maçlarda toplam 19 puan topladı.


BAL 7.Grup'ta ligin ilk devresini 3.sırada tamamlayan Isparta 32 Spor, ikinci yarı maçlarında ise beklenen performansı gösteremedi.


Bu sonuçlar sonrasında Teknik Adam Şengün, yönetim tarafından görevden alındı. Görevden alınmaya gerekçe olarak ilk yarıda alınan başarılı sonuçların ikinci yarıda devam etmemesi gösterildi.


Geçtiğimiz gün görevine son verilen Şengün'ün ardından boşalan teknik adam koltuğu için Pembe - Yeşilli yönetimin yeni hoca arayışlarını sürdüğü ve durumun bugün netlik kazanacağı belirtildi. - ISPARTA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Şengün, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF'den son dakika istifa açıklaması
Trabzon Valiliği, "Fenerbahçe otobüsüne silah çekildi" iddiasını yalanladı: Görüntüdeki silah değil telefon Mustafa Cengiz: Fenerbahçe'ye yapılan limit artışı usulsüzdür Rıdvan Dilmen'den Bakan Cahit Turhan'a tepki: Cumhurbaşkanını zor durumda bırakıyorsunuz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:44:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Şengün ile yollar ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]