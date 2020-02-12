Isparta 32 Spor'dan 2 takviye daha - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor'dan 2 takviye daha - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor'dan 2 takviye daha

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, dış transferde 2 futbolcuyla daha anlaştı.

Isparta 32 Spor'dan 2 takviye daha, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, dış transferde 2 futbolcuyla daha anlaştı. Pembe-yeşilliler, Alanya Kestelspor'dan orta saha oyuncusu Bulut Akbaş ve Ankara Demirspor'dan orta saha Erkut Başkaya ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki Bulut Akbaş, 2012 yılında Adıyamanspor'da profesyonel olurken Kayseri Yolspor, Niğde Anadolu FK, Ceyhanspor, Serhat Ardahanspor, Eğirdirspor, Tonya Doğanspor, Sarıkamış Belediyespor, Kars 36 Spor, Kilis Belediyespor, İçel İdmanyurduspor ve son olarak da Kestelspor forması giydi. Bölgesel Amatör Lig'de 149, 3. Lig'de 2 maçı bulunan Akbaş'ın 28'de golü bulunuyor.


Ankara Demirspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki Erkut Başkaya, 2012 yılında Gençlerbirliğispor formasını giydi. Başkaya, daha önce Hacettepe, Sandıklıspor, Ankara Demirspor, Etimesgut Belediyespor, Çorum FK, Orhangazi Belediyespor, Fatih Karagümrük, 52 Orduspor FK ve Ankara Demirspor formaları giydi. Süper Lig'de 4, 3. Lig'de 93 maçı bulunan Başkaya, ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de forma giyecek. - ISPARTA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bursasporlu kaleci Canberk Yurdakul, FC Shkupi ile kiralık sözleşme imzaladı
Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu Emre Belözoğlu'nun FETÖ'den yargılandığı davada takipsizlik kararı verildi Ocak ayında transfere 1,15 milyar dolar harcandı

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:08:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta 32 Spor'dan 2 takviye daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]