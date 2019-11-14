Son Dakika Haberleri: Isparta 32 Spor'dan 'Formanı Al, Takımına Sahip Çık' kampanyası
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor'dan 'Formanı Al, Takımına Sahip Çık' kampanyası - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor'dan 'Formanı Al, Takımına Sahip Çık' kampanyası

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor'da yönetim 'Formanı Al, Takımına Sahip Çık' kampanyası başlatıldı.

Isparta 32 Spor'dan 'Formanı Al, Takımına Sahip Çık' kampanyası, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor'da yönetim 'Formanı Al, Takımına Sahip Çık' kampanyası başlatıldı.


Kampanyaya Isparta Değişim ve Gelişim Platformu (IGDEP) Başkanı Nazmi Esen ile üyeleri destek olarak 40 forma satın aldı. Ispartaspor Genel Kaptanı Ferhat Koçer de kampanyayla ilgili çağrıda bulundu.


Genel Kaptan Koçer, "Ispartaspor olarak bu yıl hedefimize ulaşmamız için daha çok kenetlenmemiz gerekiyor. Haftalar ilerledikçe yükümüz daha da artacak. Biz, il takımıyız ve bizlerden beklentiler çok daha yüksek. Kepez maçında rekor seyirci bekliyoruz. Sporseverlerden ricamız, maça girerken hemen Atatürk Stadı Protokol Girişi tarafında bulunan Store Mağazamıza da uğramaları. Formadan, bayrağa kadar tüm ürünlerimiz mağazamızda mevcuttur. Hedefimiz, 10 bin Forma. Tribünler yeşil-pembe rengarenk olmalı" dedi.


Kış dönemi için de Kulüp Başkanı Atakan Yazgan'ın polar sipariş verdiğini bildiren Genel Kaptan Koçer, şampiyonluk için kenetlenmenin önemine dikkat çekti. - ISPARTA

Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milliler sahaya Plevne Marşı ile çıktı!
EURO 2020 için saldır Türkiye! Canlı anlatım Sergen Yalçın'ın cezasında indirime gidildi! PFDK, Maurıcıo Isla'ya 2 maç ceza verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:13:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta 32 Spor'dan 'Formanı Al, Takımına Sahip Çık' kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]