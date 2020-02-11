Isparta 32 Spor'dan Karaman seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor'dan Karaman seferberliği - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor'dan Karaman seferberliği

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, 16 Şubat Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde ligin güçlü ekiplerinden Karaman Belediyespor ile karşılaşacak.

Isparta 32 Spor'dan Karaman seferberliği, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, 16 Şubat Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde ligin güçlü ekiplerinden Karaman Belediye spor ile karşılaşacak. Bu maça girişler ücretsiz olacak, ayrıca bayrak dağıtımı da yapılacak.


Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan tarafından alınan kararla hem girişler ücretsiz olacak hem de takımın bayrağı ücretsiz olarak dağıtılacak. Başkan Yazgan konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bu hafta sonu ligin önemli ve güçlü ekiplerinden Karaman Belediyespor'u ağırlayacağız. Bu son derece önemli maç için bütün spor severleri tribüne davet ediyoruz. Maça giriş ücretsiz olacaktır. Taraftarlarımızdan ricam küfür edilmemesi ve sahaya yabancı madde atılmamasıdır. Spor dostluk ve kardeşlik demektir. Ayrıca futbolcularımızın maç esnasında oyundan soğumamaları için sahaya ne olursa olsun, yabancı madde atılmamasını talep ediyorum. En az 10 bin taraftar bekliyoruz" dedi.


Isparta 32 Spor, 34 puanla 3'ncü sırada bulurken, Karaman Belediyespor ise 35 puanla 2. sırada yer alıyor. - ISPARTA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karaman, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:03 Kaynak: İHA
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