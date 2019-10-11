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Son Dakika Spor Isparta 32 Spor'dan orta sahaya takviye

Isparta 32 Spor'dan orta sahaya takviye

12 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, dış transferde İzmirspor'dan orta saha oyuncusu Hakan Can Durdu'yu renklerine bağladı.

Isparta 32 Spor'dan orta sahaya takviye, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, dış transferde İzmirspor'dan orta saha oyuncusu Hakan Can Durdu'yu renklerine bağladı.


1999 doğumlu olan Durdu, Denizlispor altyapısında futbola başlarken, daha önce Sarayköyspor, Serinhisarspor ve İzmirspor formalarını giydi.


Denizlispor'da profesyonel olarak da forma giymiş olan ve gelecek vaat ettiği belirtilen Durdu, yapılan anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada, "2019-2020 senesi için Isparta'nın güzide kulübü Ispartaspor'la anlaştık. Sonunun şampiyonlukla biteceği bir yıl olsun. Allah utandırmasın. Büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum"dedi. - ISPARTA

İzmirspor, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:01 Kaynak: İHA
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