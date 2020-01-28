Isparta 32 Spor'dan orta sahaya takviye - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor'dan orta sahaya takviye - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor'dan orta sahaya takviye

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor, Çarşambaspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Şahin Müjde ile anlaştı.

Isparta 32 Spor'dan orta sahaya takviye, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor, Çarşambaspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Şahin Müjde ile anlaştı. Daha önce Samsun Çarşambaspor ve Tekirdağ 100. Yıl forması giyen orta saha oyuncu Fatih Şahin Müjde, yarın Pembe-yeşilli ekibin kampına katılacak.


Genç oyuncunun, aynı zamanda Teknik Sorumlu Hasan Şengün'ün eski öğrencisi olduğu belirtildi.


MAKÜ maçında kırmızı kart gören İlyas Barut'un yerine bu hafta Lider Kestelspor'la oynanacak maça yetişmesi beklenen Müjde, dışında yönetim, bir takviye daha yapabilir. - ISPARTA

Türkiye Futbol Federasyonu, Çarşambaspor, Fatih Şahin, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:43 Kaynak: İHA
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