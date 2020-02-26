Isparta 32 Spor'dan Vali Seymenoğlu'na teşekkür ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grupta mücadele eden ve şampiyonluk yolunda ilerleyen lider Isparta 32 Spor Kulübünün Başkanı Atakan Yazgan ve yönetimi, Teknik Direktör Turgut Kul ve yardımcıları ile futbolcular Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret ederek, verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Vali Seymenoğlu'na 32 sırt numaralı imzalı formayla Isparta 32 Spor kaşkolü hediye edildi.



'Takımımızı şampiyon yapacağız'



Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'na şu ana kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Sağolsun Valimiz, içeride oynadığımız tüm maçlarımıza geldi. Takımımızın yanında. Destekleri bizleri mutlu ediyor. İnşallah kent büyüklerimizin de desteğiyle takımızı şampiyon yapacağız" dedi.



"Allah'ın izniyle şampiyon olacağız"



Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Turgut Kul ise Isparta'ya 2000 yılında futbolcu geldiğini belirterek, "Ispartaspor'a Atakan Yazgan Başkanımızın profesyonel ligde başkan olduğu dönemde geldim. Buranın damadı oldum. Isparta'da çocuğum oldu. Bu kente çok şey borçluyum. Eğirdirspor'da altyapı anlamında bir çalışmamız olmuştu.Orada da antrenörlük yaptık. Altyapı anlamında 150'in üzerinde öğrencimiz vardı. Yönetimler ve belediye değişince bu çocuklara tam anlamıyla sahiplenemedik. Ancak Isparta'da A takımın yanı sıra altyapıda da anlamında da bir çalışma olmalı. Isparta 32 Spor olarak hedefimiz büyük. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız" dedi.



"Isparta'ya güzel bir tesis yakışır"



Isparta 32 Spor'un başarılı stoperi Efşan Geçgin, Isparta'nın daha üst ligleri hak ettiğini belirterek, "Isparta'mızda kaldığımız bir tesis var. Ancak antrenmana gidiyorken otobüsle gidiyoruz. Bu güzel şehre şampiyonluk yakışır. Şampiyonluğun yanında güzel de bir tesis. Antrenmanlar sahalarının hemen tesisin yanında olduğu güzel bir tesiste bence yapılmalı" diye konuştu.



"Maddi destek istiyoruz"



Isparta 32 Spor Yöneticileri Erkan Başpınar, Erhan Oturak, Mahmut Gürkan da tüm kenti birlik ve beraberliğe davet ederek, takımın maddi desteğe ihtiyaçlarının olduğun söylediler.



"İstediğiniz zaman yaparsınız ben buna inanıyorum"



Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da ziyaretten duydu memnuniyeti dile getirerek, "Isparta 32 Spor'un maçlarını takip ediyorum. Şu ana iyi gidiyoruz. Daha da iyi olmalıyız. Yaptığımız işe saygı duyalım. Gönül vererek yaparsak başarılı oluruz. Üzerinizde bir sorumluluğunuz var. Onun için gayret gösterin. 7 maç kaldı. Hem fizik hem de kondisyon olarak iyisiniz. İstediğiniz zaman yaparsınız ben buna inanıyorum" dedi.



"Diğer dallara da destek olmaya çalışıyoruz"



Isparta'daki tüm kulüplere ve amatör spora destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Vali Seymenoğlu, "Isparta'da kayak, atletizm, halter vb. dallarda da Türkiye dereceleri geliyor. Salon sporlarındada iyi sonuçlar almaya başladık. Zaman zaman da sporcularımızla buluşuyoruz. İnşallah altyapı anlamında da yeni yetenekler geliyor. Altyapılarımıza da sahip çıkacağız" diye konuştu.



"Takımımızın yanındayım"



Takıma imkanlar dahilinde yönetimle görüştükten sonra destek olacaklarını bildiren Vali Seymenoğlu, "Bölgesel Amatör Lig oldukça masraflı bir lig. Başkanımız ve yönetimimizin yükü ağır. Bizlerde tam anlamıyla bu yükü kaldıramayız. Ancak imkanlar dahilinde destek olacacağız. Davraz'a yeni tesisler, salonlar yapıldı. KYK Yurtlarımızın konforu da oldukça iyi. Çim sahalarımız ve spor alanlarımız yeterli. Ancak Isparta 32 Spor, 3. Lige yükselirse tesisleşme konusunda bir çalışma düşünürüz. İnşallah sezon sonunda 3. Lig heyecanını yaşarız.Ayrıca maçlarda kazandıkça taraftar sayısı da artıyor. Ben tribünlerin dolacağına inanıyorum. Takımımızın yanındayım" dedi. - ISPARTA