Isparta 32 Spor devreyi galibiyetle noktaladı: 2-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor devreyi galibiyetle noktaladı: 2-0 - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor devreyi galibiyetle noktaladı: 2-0

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ilk yarının son haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Denizli Çal Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek devreyi galibiyetle kapattı.

Isparta 32 Spor devreyi galibiyetle noktaladı: 2-0, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ilk yarının son haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Denizli Çal Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek devreyi galibiyetle kapattı.


Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı Ankara Bölgesinden Mustafa Ünver, Fahrettin Yılmaz ve Nevşehir Bölgesinden Ali Rıza Kuzucu isimli hakemler yönetti.


Karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan ve yaklaşık 5 bin dolayında futbolsever izledi.


Yoğun ilgi gösterilen karşılaşmada Isparta 32 Spor, ilk yarıda çok sayıda net gol pozisyonu bulmasına rağmen, değerlendiremeyince soyunma odasına skorda 0-0 eşitlikle gidildi.


Karşılaşmanın 2. yarısına iyi başlayan taraf ev sahibi Isparta 32 Spor oldu.


Maçın 54. dakikasında Volkan Serim'in golüyle öne geçen Pembe - Yeşilli ekip, 71. dakikada İbrahim Zeytin'in golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.


Ev sahibi takım, bu dakikadan sonra da bir çok kez gol pozisyonu bulmasına rağmen, bunu değerlendiremeyince, skor değişmedi.


Pembe - Yeşilliler, seyircisinin de desteğiyle maçı 2-0 kazanarak, 3 puanın sahibi oldu.


Karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşayan Isparta 32 Sporlu futbolcu ve taraftarlar, galibiyeti doyasıya kutladılar.


Isparta 32 Spor aldığı bu galibiyetle devreyi 27 puanla, üçüncü sırada tamamlarken, rakibi Çal Belediyespor ise 11 puanda kaldı. - ISPARTA

Isparta, Çal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:56 Kaynak: İHA
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