Son Dakika Haberleri: 'Isparta 32 Spor için bir kıvılcım çak' çağrısı
Son Dakika Spor 'Isparta 32 Spor için bir kıvılcım çak' çağrısı - Son Dakika Spor

'Isparta 32 Spor için bir kıvılcım çak' çağrısı

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da, yarın iç sahada Kepez Belediyespor ile oynanacak maç öncesinde taraftardan büyük destek bekliyor.

'Isparta 32 Spor için bir kıvılcım çak' çağrısı, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da, yarın iç sahada Kepez Belediyespor ile oynanacak maç öncesinde taraftardan büyük destek bekliyor. "Isparta 32 Spor için bir kıvılcım çak" sloganıyla sporseverlere seslenen Başkan Atakan Yazgan, Kepez Belediyespor maçında rekor seyirci beklediklerini söyledi. Ligin 2. haftasında çıkış yakaladıklarını ve şampiyonluk için kenetlenmenin önemine dikkat çeken Başkan Yazgan, "Şampiyonluk için elimizden geleni yapıyoruz. 'Formanı Al, Takımına Sahip Çık' gibi kampanyalar düzenliyoruz. Forma, kombine kampanyalarımız. Desteğin büyüğü küçüğü olmaz. Damlaya damlaya göl olur. Haftalar ilerledikçe yükümüz daha da artacak. İstikrarlı, planlı ve programlı bir şekilde yolumuza devam etmemiz için hep birlikte hareket edelim. Bu haftaki maçta tıpkı eski günlerde olduğu gibi rekor kıralım. 12. Adam desteği çok önemli. Takımımızı centilmence destekleyelim" çağrısında bulundu. - ISPARTA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:39 Kaynak: İHA
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