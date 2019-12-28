Isparta 32 Spor ikinci devreye bileniyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor ikinci devreye bileniyor - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor ikinci devreye bileniyor

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ikinci yarıya bileniyor.

Isparta 32 Spor ikinci devreye bileniyor, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ikinci yarıya bileniyor. dikti.


İlk devreyi lider Kestelspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan pembe-yeşilliler, 2. yarı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Kendi tesislerinde Pazartesi gününden bu yana günde çift idman yaparak çalışan Isparta 32 Spor'da dün hafif koşuyla başlayan çalışma, kültür-fizik hareketleriyle devam etti.


Daha sonra çift kale maçla devam eden çalışmayı 2. Başkan Galip Küçükyaman ve yöneticiler de izledi.


Çift kale maçta yeni transferlerin de gelmesiyle takımdaki rekabet ortamı da arttı.


Çift kale maç nefesleri keserken, futbolcular teknik heyetin gözüne girebilmek için yoğun çaba sarf ettikleri gözlendi.


Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, ilk etap kampın Pazartesi günü sona ereceğini ve yılbaşı izninin ardından 2. etap çalışmalarının Antalya'da devam edeceğini bildirdi.


Şengün, 2. etap kampında bol bol özel maç yapacaklarını dile getirdi.


Öte yandan Isparta 32 Spor, dış transferde orta sahaya bir takviye daha yaparak, 2. Lig ve Bölgesel Amatör Lig deneyimi olan 8 numara konumundaki isimle prensipte anlaşıldı.


Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki hafta içinde yönetim tarafından yapılacağı belirtildi. - ISPARTA

Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
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