Son Dakika Haberleri: Isparta 32 Spor, kendi evinde Ortaca Belediyespor'u mağlup etti: 2-1
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor, kendi evinde Ortaca Belediyespor'u mağlup etti: 2-1 - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor, kendi evinde Ortaca Belediyespor'u mağlup etti: 2-1

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, şampiyonluk adaylarından Muğla Ortaca Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Isparta 32 Spor, kendi evinde Ortaca Belediyespor'u mağlup etti: 2-1, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, şampiyonluk adaylarından Muğla Ortaca Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.


Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Adana Bölgesinden Hasan Kılıçarslan, Murat Oruç ve Niğde Bölgesi'nden Ömer İşcan isimli hakemler yönetti.


Karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, daire müdürleri, Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, daire müdürleri ve 6 bin dolayında futbolsever izledi.


Isparta 32 Spor, 2. dakikada Emre Bozatlı'nın golüyle 1-0 öne geçerek maça hızlı başlayan taraf oldu.


Pembe-yeşilliler, 16. dakikada Mustafa Kurcan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikadan sonra Timurcan'ın bir topu direkten dönerken Isparta 32 Spor, 3. golü bulamayınca kalesinde golü gördü. Karşılaşmanın 22. Dakikasında Ortaca Belediyesporlu Ercan farkı 1'e indirdi: 2-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.


Maçın 2. yarısında her iki takımın da karşılıklı atakları olurken, herhangi bir sonuca ulaşamadı.


Ortaca Belediyespor ileride Ercan vve Serhan'la etkili olmaya çalışsa da sonuca gidemedi.


Isparta 32 Sporlu Serkan Doğan'ın rövaşata ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle verilmeyince, maç 2-1 sona erdi.


Maç sonunda Ispartasporlular, taraftarıyla birlikte galibiyeti doyasıya kutladılar.


Isparta 32 Spor aldığı bu galibiyetle puanını 21'e çıkararak 5. sıraya yükselirken, lider Alanya Kestelspor'la arasındaki puan farkı ise 4'e indi.


Diğer yandan, Ortaca Belediyespor alınan bu skorla 20 puanla kalarak, 6.sıraya geriledi. - ISPARTA

Isparta, Futbol, Ortaca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


EURO 2020 kura çekiminin ardından
Fransa'da Monaco-PSG maçı ertelendi! Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Ömür, mart ayında sahalara dönüyor Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 23:16:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta 32 Spor, kendi evinde Ortaca Belediyespor'u mağlup etti: 2-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]