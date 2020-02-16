Isparta 32 Spor liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor liderlik koltuğuna oturdu

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, şampiyonluk adaylarından Karaman Belediyespor'u 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, şampiyonluk adaylarından Karaman Belediyespor'u 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.


Karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, her iki kulübün başkanları, daire müdürleri ve 10 bin dolayında futbolseverler izledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ispartaspor-Karaman maçını açık tribünden izledi. Oğlu ile birlikte maça gelen Başdeğirmen, taraftarların coşkusuna ortak oldu.


Isparta 32 Spor'un Karaman Belediyespor maçını Hatay Bölgesi hakemlerinden Erhan Kaya, Mete Şeb, Mehmet Zekat Yılmaz ve Ali Taşan yaptı.


Rekor seyircinin izlediği maçta Isparta 32 Spor, karşılaşmanın 30. dakikasında Enes İlhan Yüksel'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Seyircisinin de desteğini arkasına alan Isparta 32 Spor, 2. Yarıda Volkan, Nurettin, İbrahim, Emre ve Enes İlhan Yüksel ile etkili olmaya çalıştı. Karaman Belediyespor ise golcüsü Burhan Coşkun'la girdiği net gol pozisyonlarını değerlendiremeyince maç Isparta 32 Spor'un üstünlüğüyle sona erdi.


Isparta 32 Spor, Kestelspor'un da Konya Ereğlispor'a yenilmesiyle puanını 37'ye çıkardı ve zirveye yerleşti. Karaman Belediyespor ise 35 puanda kaldı.


Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Isparta 32 Sporlular, müzik eşliğinde galibiyeti doyasıya çıkardılar. - ISPARTA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karaman, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:15 Kaynak: İHA
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