Son Dakika Haberleri: Isparta 32 Spor lige bileniyor
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Isparta 32 Spor lige bileniyor

1 saat önce

Isparta'da bu yıl isim değişikliği yapılarak yeniden toparlanan Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarını sıkı şekilde sürdürürken, Teknik Direktör Tarık Söyleyici ise futbolcuların performansından memnun olduklarını iletti.

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Isparta'da bu yıl isim değişikliği yapılarak yeniden toparlanan Isparta 32 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, yeni sezon hazırlıklarını sıkı şekilde sürdürürken, Teknik Direktör Tarık Söyleyici ise futbolcuların performansından memnun olduklarını iletti.


Bu yıl Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 21-22 Eylül tarihlerinde başlayacak olan ligde pembe-yeşillilerin grubunda Ereğlispor (Konya), Sarayönü Belediyespor (Konya), Akşehirspor (Konya), Kepez Belediyespor (Antalya), Manavgat Belediyespor (Antalya), Kestelspor (Antalya), Bucak Belediye Oğuzhanspor (Burdur), MAKÜspor (Burdur), Çal Belediyespor (Denizli), Sarayköyspor (Denizli), Yatağanspor (Muğla), Ortaca Bld (Muğla), Karaman Belediyespor (Karaman) ekipleri bulunuyor.


İlk maçını deplasmanda Akşehirspor'la oynayacak olan Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçlarla da eksikliklerini gideriyor.


"Bu yolun sonu Allah'ın izniyle şampiyonluk olacak"


Isparta 32 Spor Teknik Patronu Tarık Söyleyici, takımın performansından memnun olduğunu belirterek, "Kulüp Başkanımız Atakan Yazgan ve yönetim kurulu üyelerimizin destekleriyle transferlerimizi yaptık. Kent büyüklerimiz de takımımızın yanında. Isparta şehri profesyonel ligleri hak ediyor. Taraftarımız Türkiye'de büyük bir kitleye hitap ediyor, 10-12 bin taraftara oynuyoruz. Bu yolun sonu Allah'ın izniyle şampiyonluk olacak" dedi. - ISPARTA

Denizli, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:26 Kaynak: İHA
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