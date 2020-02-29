Isparta 32 Spor, MHK'ya hakem atamasıyla ilgili itiraz etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor, MHK'ya hakem atamasıyla ilgili itiraz etti - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor, MHK'ya hakem atamasıyla ilgili itiraz etti

7 saat önce

TFF Bölgesel Amatör Lig BAL 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, hakem atamasıyla ilgili itirazda bulundu.

Isparta 32 Spor, MHK'ya hakem atamasıyla ilgili itiraz etti, System.String[]

TFF Bölgesel Amatör Lig BAL 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, hakem atamasıyla ilgili itirazda bulundu.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 20'nci maçında Konya Ereğlispor'la deplasmanda karşılaşacak. 1 Mart Pazar günü Ereğli İlçe Sahası'nda oynanacak karşılaşmayı Kayseri Bölgesinden Karamanlı Cem Eray Eşmekaya, Ankara Bölgesinden Beran Yalçın, Gökay Eşme ve Kayseri Bölgesinden Arman Erkılıç isimli hakemler yönetecek. Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, Merkez Hakem Kurulunda (MHK) hakemin değiştirilmesi için itirazda bulunduklarını söyledi.


Yazgan, "Isparta 32 Spor'umuzun pazar günü Konya Ereğlispor'la oynacağı maça Karamanlı Eray Eşmakaya atandı. Karaman'da okuyan Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu hakemin Kayseri'de öğretmenlik yaptığını öğrendik. Ispartaspor'umuzun şampiyonluktaki rakibi Karaman Spor'a böylesi önemli maçta Karamanlı hakemin verilmesi bir hayli ilginç. Bu atama bizi şüpheye düşürdü ve o nedenle itiraz ettik" dedi. - ISPARTA

Türkiye Futbol Federasyonu, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
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