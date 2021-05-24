Isparta 32 Spor, Misli.com 2'nci ligde

24 Mayıs 2021 Pazartesi 22:54
Isparta 32 Spor, Misli.com 2'nci ligde

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinISPARTA 32 SPOR: Murat- Semih, Serdar (Dk.99 Muhammed Çoban), Efşan, Kadir, Nurettin, Mustafa (Dk.46 Mustafa Acar), Kerem (Dk.79 Emre Fırtına), Bekir, Arif (Dk.90 Batuhan Demirel), Emir (Dk.120 Kemal Ünal).

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

ISPARTA 32 SPOR: Murat- Semih, Serdar (Dk.99 Muhammed Çoban), Efşan, Kadir, Nurettin, Mustafa (Dk.46 Mustafa Acar), Kerem (Dk.79 Emre Fırtına), Bekir, Arif (Dk.90 Batuhan Demirel), Emir (Dk.120 Kemal Ünal).

BURSA YILDIRIM SPOR: Özal– Muhammet, Tuğkan (Dk.78 Hüseyin Atalay), Doğacan (Dk.99 Kemal), Hüseyin, Ramazan (Dk.80 Kerem Az), Hacı Mustafa (Dk.91 Berke), Osman, Furkan (Dk.88 Muhammet Furkan), Batuhan, Mahmut.

GOLLER: Dk.18 Doğacan (Bursa Yıldırımspor), Dk.65 Isparta 32 Spor)

SARI KARTLAR: Serdar, Efşan, Emre, Kadir, Batuhan (Isparta 32 Spor), Furkan (Bursa Yıldırım Spor)

Misli.com 3'ncü ligi Play-Off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Bursa Yıldırım Spor'u penaltı atışları sonucunda 5-2 mağlup eden Isparta 32 Spor, Misli.com 2'nci Lig'e yükseldi.

18'nci dakika Furkan'ın soldan ortasına iyi yükselen Doğacan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

21'nci dakikada serbest vuruştan gelen topa Batuhan iyi yükselerek kafayı vurdu. Top üst direkten geri geldi.

35'nci dakikada Emir'in ceza sahasına girerken verdiği pasla topla buluşan Serdar'ın şutu az farkla dışarı çıktı.

45'nci dakika Furkan'ın ceza sahasına girerek verdiği pasa Hüseyin kafayla vurdu. Topu kaleci Murat, güçlükle çeldi.

46'ncı dakikada Emir Kaan, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emir'in vuruşu az farkla dışarı çıktı.

65'nci dakikada Kerem'in ortasında altıpas üzerinde Emir Kaan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Kalan dakikalarda ve uzatmalarda başka gol olmayınca, maç penaltılara kaldı.

PENALTILAR

Isparta 32 Spor'da Kadir Turhan, Muhammed Çoban, Bekir Karadeniz ve Kemal Ünal penaltı atışlarını gole çevirdi. Bursa Yıldırım Spor ise Osman Demir penaltıyı gole çevirirken, Hüseyin Çelik ve Hüseyin Atalay penaltıyı kaçırdı.

Bu sonuçla Isparta 32 Spor, normal süresi 1-1 biten final karşılaşmasını 5-2 kazanarak Misli.com 2'nci Lig'e yükseldi. Maçın ardından Eskişehir Yeni Stadyumunda kupa töreni düzenlendi.


- Eskişehir
Kaynak: DHA
Mustafa Acar, Ümit Öztürk, Kemal Ünal, Isparta, Spor, Son Dakika
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