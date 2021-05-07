Isparta 32 Spor müzesi açıldı

3. Lig ekibi Isparta 32 Spor'un müzesi törenle açıldı.

Atatürk Stadyumu girişinde bulunan müzenin açılış kurdelesini Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Müdürü Murat Gevrek ve diğer protokol üyeleri kesti.

Müzede Isparta 32 Spor'un tarihi ve günümüzdeki bir çok fotoğraf ile tarihi kazanılmış kupalar yer alıyor - ISPARTA