Isparta 32 Spor orta sahasına bir takviye daha - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor orta sahasına bir takviye daha - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor orta sahasına bir takviye daha

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da dış transfer tüm hızıyla sürüyor.

Isparta 32 Spor orta sahasına bir takviye daha, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da dış transfer tüm hızıyla sürüyor. Pembe-yeşilliler, Ankara Çubukspor'dan sol kanat Nurettin Çakır, orta saha İsa Taşdemir, İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşısıspor'dan sağ bek Güven Şen'den sonra Cizre Serhatspor'dan orta saha Recep Doğan'la da anlaştı.


TFF 2. Lig ve 3. Lig kariyeri olan oyuncu Recep Doğan, Çankırıspor, Beylerbeyispor, Karacabey Belediyespor, Adıyaman 1954, Nevşehir Belediyespor, Çubukspor ve Cizre Serhatspor formalarını giydi.


Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, bir kaleci ve bir sol bek arayışların sürdüğünü ve rekabetin başarıyı getireceğini söyledi. - ISPARTA

Isparta, Cizre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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