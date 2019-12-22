Isparta 32 Spor orta sahasına bir takviye daha

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da dış transfer tüm hızıyla sürüyor. Pembe-yeşilliler, Ankara Çubukspor'dan sol kanat Nurettin Çakır, orta saha İsa Taşdemir, İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşısıspor'dan sağ bek Güven Şen'den sonra Cizre Serhatspor'dan orta saha Recep Doğan'la da anlaştı.



TFF 2. Lig ve 3. Lig kariyeri olan oyuncu Recep Doğan, Çankırıspor, Beylerbeyispor, Karacabey Belediyespor, Adıyaman 1954, Nevşehir Belediyespor, Çubukspor ve Cizre Serhatspor formalarını giydi.



Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, bir kaleci ve bir sol bek arayışların sürdüğünü ve rekabetin başarıyı getireceğini söyledi. - ISPARTA