Isparta 32 Spor sezon öncesi kurban kesip dua etti - Son Dakika

Isparta 32 Spor sezon öncesi kurban kesip dua etti

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, yeni sezon öncesi kurban kesti.

Isparta 32 Spor sezon öncesi kurban kesip dua etti, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, yeni sezon öncesi kurban kesti. Kulüp binası önünde gerçekleştirilen kurban kesimi öncesi yönetici, teknik kadro ve futbolular yeni sezonun sorunsuz geçmesi için dua ettiler.

Dualarının ardından toplu fotoğrafı çektiren pembe-yeşilliler, 2. Etap kampı için Eğirdir'e gitti. 9 gün boyunca Altıngöl Otel'de konaklayacak olan Isparta 32 Spor, yeni sezon öncesi Nazilli Belediyespor ve Bergama Belediyespor'la da 2 özel maç oynayacak.

"Allah'a şükür zor süreci geçtik"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, "Aşağı yukarı 10 gündür buradayız. Bir 10 günlük de kamp süresi devam edecek. Şu ana kadar gelişmelerden memnunuz. Süreç iyi gidiyor. İmkanlar ve sahaların iyi olması avantaj. Gideceğimiz yerde 3 tane saha var. Onları da düşünürsek sezon başı itibariyle sadece 1-2 transfer hariç sorunsuz bir şekilde kampa gidiyoruz. Oradan da sorunsuz bir şekilde döneceğimizi düşünüyoruz. İnşallah bu süreç içerisinde katmayı düşündüğümüz oyuncular var. Allah'a şükür zor süreci geçtik. 4 Ekim'e kadar transfer devam ediyor. Biz tabi 19 Eylül'deki Karşıyaka maçına kadar bunları bitirmek istiyoruz. Ama olmasa bile ayın 4'üne kadar transfer devam ediyor" dedi.

"Sıkıntılı bir statüyle devam ediliyor"

İlk maçların zor olduğunu ve sıkıntılı bir statüyle devam edildiğini söyleyen Tekeliloğlu, "Geçen yıldan kalan oyuncularla devam ediyoruz, memnunuz. Renklerimize kattığımız oyuncular tanıdığımız, bildiğimiz futbolcular. Daha önce çalıştığımız veya ligden takip ettiğimiz herkesin tanıdığı oyuncular. Milli oyuncular, dolayısıyla o konuda rahatız. İnşallah ayın 19'unda Karşıyaka maçında iyi bir başlangıç yapıp ligi devam ettirmek istiyoruz. Kim olursa olsun fikstürün ilk maçı her zaman zordur. Ama biz iyi bir takımsak zaten fikstür avantajı çok önemli değil. 3. Lig'e baktığımızda kimsenin kimseyle farkı yok. Genç ve güçlü oyuncu var. Sıkıntılı bir statüyle devam ediliyor" diye konuştu.

"Ispartaspor'u geçmişte olduğu gibi hak ettiği yerlere çıkarmak istiyoruz"

Hazırlık maçı programından da bahseden Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, "İki tane hazırlık maçımız var, biri ayın 8'inde Nazillispor'la oynayacağız. Ayın 12'sinde Afyon'da Bergamaspor'la oynayacağız. Zaten ligde inanılmaz bir baskı var. Bu Covid 19'dan dolayı yarın bütün takım test olacak. Hazırlık maçına bile müsaade etmiyorlar. Testi yolluyorsun, imzayı atıyorsun, federasyon görüyor. Ondan sonra senin maçına hakem tayin ediyor. Gizli gizli oynanan bir maçta federasyon haber aldı mı birinci maçta 140 bin, ikinci maçta 400 bin lira para cezası var. Bir tane daha oynanırsa 3 puan siliniyor. Dolayısıyla kimsenin kimseyle hazırlık maçı oynamadığı bir sezon. Biz geçtiğimiz sezon 6-7 hazırlık maçı oynardık. Hazırlık maçı dahi yapmadan lige katılacak takımlar var. Dolayısıyla iki maç bizim için yetmez ama iki maçla yetineceğiz" açıklamasını yaptı. - ISPARTA

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 16:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor sezon öncesi kurban kesip dua etti - Son Dakika Spor

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