Isparta 32 Spor sezon öncesi kurban kesip dua etti - Son Dakika

Isparta 32 Spor sezon öncesi kurban kesip dua etti

- Isparta 32 Spor sezon öncesi kurban kesip dua etti TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, yeni sezon öncesi kurban kesti.

- Isparta 32 Spor sezon öncesi kurban kesip dua etti

ISPARTA - TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, yeni sezon öncesi kurban kesti. Kulüp binası önünde gerçekleştirilen kurban kesimi öncesi yönetici, teknik kadro ve futbolular yeni sezonun sorunsuz geçmesi için dua ettiler.

Dualarının ardından toplu fotoğrafı çektiren pembe-yeşilliler, 2. Etap kampı için Eğirdir'e gitti. 9 gün boyunca Altıngöl Otel'de konaklayacak olan Isparta 32 Spor, yeni sezon öncesi Nazilli Belediyespor ve Bergama Belediyespor'la da 2 özel maç oynayacak.

"Allah'a şükür zor süreci geçtik"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, "Aşağı yukarı 10 gündür buradayız. Bir 10 günlük de kamp süresi devam edecek. Şu ana kadar gelişmelerden memnunuz. Süreç iyi gidiyor. İmkanlar ve sahaların iyi olması avantaj. Gideceğimiz yerde 3 tane saha var. Onları da düşünürsek sezon başı itibariyle sadece 1-2 transfer hariç sorunsuz bir şekilde kampa gidiyoruz. Oradan da sorunsuz bir şekilde döneceğimizi düşünüyoruz. İnşallah bu süreç içerisinde katmayı düşündüğümüz oyuncular var. Allah'a şükür zor süreci geçtik. 4 Ekim'e kadar transfer devam ediyor. Biz tabi 19 Eylül'deki Karşıyaka maçına kadar bunları bitirmek istiyoruz. Ama olmasa bile ayın 4'üne kadar transfer devam ediyor" dedi.

"Sıkıntılı bir statüyle devam ediliyor"

İlk maçların zor olduğunu ve sıkıntılı bir statüyle devam edildiğini söyleyen Tekeliloğlu, "Geçen yıldan kalan oyuncularla devam ediyoruz, memnunuz. Renklerimize kattığımız oyuncular tanıdığımız, bildiğimiz futbolcular. Daha önce çalıştığımız veya ligden takip ettiğimiz herkesin tanıdığı oyuncular. Milli oyuncular, dolayısıyla o konuda rahatız. İnşallah ayın 19'unda Karşıyaka maçında iyi bir başlangıç yapıp ligi devam ettirmek istiyoruz. Kim olursa olsun fikstürün ilk maçı her zaman zordur. Ama biz iyi bir takımsak zaten fikstür avantajı çok önemli değil. 3. Lig'e baktığımızda kimsenin kimseyle farkı yok. Genç ve güçlü oyuncu var. Sıkıntılı bir statüyle devam ediliyor" diye konuştu.

"Ispartaspor'u geçmişte olduğu gibi hak ettiği yerlere çıkarmak istiyoruz"

Hazırlık maçı programından da bahseden Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, "İki tane hazırlık maçımız var, biri ayın 8'inde Nazillispor'la oynayacağız. Ayın 12'sinde Afyon'da Bergamaspor'la oynayacağız. Zaten ligde inanılmaz bir baskı var. Bu Covid 19'dan dolayı yarın bütün takım test olacak. Hazırlık maçına bile müsaade etmiyorlar. Testi yolluyorsun, imzayı atıyorsun, federasyon görüyor. Ondan sonra senin maçına hakem tayin ediyor. Gizli gizli oynanan bir maçta federasyon haber aldı mı birinci maçta 140 bin, ikinci maçta 400 bin lira para cezası var. Bir tane daha oynanırsa 3 puan siliniyor. Dolayısıyla kimsenin kimseyle hazırlık maçı oynamadığı bir sezon. Biz geçtiğimiz sezon 6-7 hazırlık maçı oynardık. Hazırlık maçı dahi yapmadan lige katılacak takımlar var. Dolayısıyla iki maç bizim için yetmez ama iki maçla yetineceğiz" açıklamasını yaptı.

Isparta 32 Spor sezon öncesi kurban kesip dua etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Sadi Tekelioğlu, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor sezon öncesi kurban kesip dua etti - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu Batman'ın yeni başrol oyuncusu Robert Pattinson, koronavirüse yakalandı Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Alkollü şahıs ve yakınları, yardıma giden sağlık ekiplerine saldırdı Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Vaka sayısında başı çekiyor! İşte Ankara'nın korkutan koronavirüs yoğunluk haritası Leipzig'in istediği Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı
17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş         
16:53
Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi         
16:17
Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
16:11
Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu         
15:58
Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu         
15:27
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı         
15:06
Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı         
14:51
Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada         
14:49
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Yetiştirdiği akrep zehrini bilim adamlarına tavsiye etti: Koronavirüse çare olabilir Yetiştirdiği akrep zehrini bilim adamlarına tavsiye etti: Koronavirüse çare olabilir         
10:37
Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri "Devlete sızalım" demiş         
10:23
İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler         
10:21
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin         
09:14
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni         
08:58
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Ümit Karan Vefaspor'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapacak Ümit Karan Vefaspor'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapacak         
08:40
Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor         
08:33
Kendisine şiddet uygulayan kocasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben vurmasaydım o beni öldürecekti Kendisine şiddet uygulayan kocasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben vurmasaydım o beni öldürecekti         
05:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 23:51:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta 32 Spor sezon öncesi kurban kesip dua etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei