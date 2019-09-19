Isparta 32 Spor, sezonu dualarla açtı

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, 22 Eylül Pazar günü Konya'da Akşehirspor'la oynayacakları sezonun ilk karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.



Pembe-yeşilliler, sezon öncesi kurban kestiler. Ispartaspor Yöneticisi Gençer Doğanay ve yöneticiler kurban keserek dua ettiler. Teknik heyet ve futbolcuların da hazır bulunduğu töreninin ardından pembe-yeşillilere başarılar diledi.



Kurban kesiminin ardından açıklamalarda bulunan Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Tarık Söyleyici, Türk Örf Adetlerinden bahsederek kurbanın hayırlar getirmesini diledi. Tüm kenti birlik ve beraberliğe davet eden Söyleyici, şampiyonluğa ulaşılması için ekip ruhuna dikkat çekti. Isparta 32 Spor Yöneticisi Gençer Doğanay ise kurbanın hayırlar getirmesini ve kazasız belasız bir lig olmasını diledi. - ISPARTA