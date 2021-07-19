Üye Girişi
Isparta 32 Spor TFF 2. Lig'e hazırlanıyor - Son Dakika

Isparta 32 Spor TFF 2. Lig'e hazırlanıyor

19.07.2021 00:58
Isparta 32 Spor TFF 2. Lig'e hazırlanıyor, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarına Davraz Spor Kompleksi'nde başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarına Davraz Spor Kompleksi'nde başladı. Teknik Direktör Tarık Söyleyici, koşan, mücadele eden ve sürekli golü düşünen bir takım oluşturmak istediklerini belirterek, tüm rakipleri ciddiye aldıklarını ve en iyi şekilde yeni sezona hazırlanacaklarını söyledi.

TFF 2. Lig'e 20 yıl aradan sonra yeniden yükselme başarısı gösteren Isparta 32 Spor, yeni sezon için kampa girdi. Davraz Kayak Merkezi bölgesinde bulunan spor kompleksinde hazırlıklarını sürdüren Isparta 32 Spor, günde çift antrenman yapıyor. Sezon öncesi kondisyon ağırlık çalışan yeşil-pembeliler, hazırlık maçlarıyla da 4 Eylül'de başlayacak lige iyi bir giriş yapmak istiyor. Son 2 yıldır Bölgesel Amatör Lig ve 3. Lig'de aldığı şampiyonluklarla adını 2. Lig'e yazdıran Isparta 32 Spor'un antrenmanları da oldukça neşeli geçiyor.

Söyleyici yeniden takımın başında

Isparta 32 Spor'da teknik direktörlüğe prolisanslı deneyimli teknik adam Tarık Söyleyici getirildi. Söyleyici'nin yardımcılıklarını ise Antrenörler Gökhan Çelebi ve Caner Yaraş, kondisyoner SDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. İbrahim Kubilay Türkay yapıyor.

"Gerekli olan mevkilere transfer yapacağız"

Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Tarık Söyleyici, takımın kampı başlamadan önce Kulüp Başkanı Atakan Yazgan'ın kendisini aradığını ve takıma gerekliği olduğunu, omuz vermesi gerektiğini söylediğini belirtti. Söyleyici, "Ben de hiçbir şey konuşmadan geldim ve kampta çalışmalara başladım. Sabah akşam olmak üzere günde 2 idman yapıyoruz. Genç çocuklar, onları gerek top idmanları gerekse özel maçlarda göreceğiz. Daha sonra gerekli olan mevkilere Atakan başkanımız ve yönetimle birlikte ikinci aşamada tekrar transfer yapacağız" dedi.

"Elimden gelen her şeyi Isparta sporumuz için yapacağım"

Antrenörlük kariyerinin büyük bir bölümünü 1. Lig ve 2. Lig'de geçirdiğine değinen Söyleyici, gittiği her takımda başarılı olduğunu ifade etti. Söyleyici, "Zaman zaman federasyon antrenörlüklerim, milli takımlar sorumluluklarım oldu. Hep bu mesleğin içinde oldum. Allah bugüne kadar beni utandırmadı, bundan sonra da Allah'ın izniyle inandığım yolda elimden gelen her şeyi Isparta sporumuz için yapacağım" dedi.

"2. Lig'de ilk yılımız, sağlam basmak mecburiyetindeyiz"

Koşan, mücadele eden, basan ve sürekli golü düşünen bir takım oluşturmak istediğini belirten Tarık Söyleyici, "Taraftarların da beğenisini kazanan, formanın hakkını veren ve disiplinli bir takım amaçlıyorum. 2. Lig'de ilk yılımız, sağlam basmak mecburiyetindeyiz. Yeni takım olmamız dolayısıyla adaptasyon, uyum bakımından çalışacağız. Takımımız kurulduğundan beri beşli bir yapı var. Başkan ve yönetim, takım, taraftar, basınımız ve teknik heyet. Bu beşli sırt sırta verdiği sürece Allah'ın takdiriyle başarı kaçınılmazdır" diye konuştu.

"Onların bizi ciddiye aldığı kadar biz de onları ciddiye alıyoruz"

Ligdeki diğer takımlarla ilgili de konuşan Teknik Direktör Söyleyici, takımların güçlerinin müsabakalar oynandıkça ortaya çıkacağını söyledi. Kendileri için tüm rakiplerin ciddi olduğuna değinen Söyleyici, "Onların bizi ciddiye aldığı kadar biz de onları ciddiye alıyoruz. Bu sene yeni kura çekimiyle kırmızı ve beyaz gruplar belli oldu. Biz en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"2 şampiyonluk geride kaldı"

Isparta 32 Spor Takım Kaptanı Efşan Geçgin de son 2 yılda 2 şampiyonluk yaşadıklarını belirtti. Şampiyonluklarda herkesin emeği olduğunu ifade eden Geçgin, "Özellikle Atakan başkanımız, diğer hocalarımız ile diğer büyüklerimiz bize çok destek verdiler. 2 şampiyonluk geride kaldı, başarı için devam ediyoruz. Şimdi Davraz'da hazırlanıyoruz. Genç bir ekip kuruldu. Yeni bir sayfa açtık, farklı bir lig. 2. Lig; 3. Lig ve BAL'a benzemiyor. Sağolsun başkanımız da oyuncu transferinde ince eleyip, sık dokuyor" dedi.

"Yeni bir sayfa açtık"

Yeni sezon hazırlıklarına en iyi şekilde devam ettiklerine değinen Geçgin, "Tarık hocamız geri geldi. Yeni bir sayfa açtık, başarılarımız geride kaldı, bu başarılarımızı perçinlemek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - ISPARTA

Futbol Federasyonu, Isparta, Eylül, Mevla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor TFF 2. Lig'e hazırlanıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü 00:00 Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü HDP'nin kapatma davasıyla ilgili planı hazır! Partiye kilit vurulursa yeni partiye geçecekler 23:14 HDP'nin kapatma davasıyla ilgili planı hazır! Partiye kilit vurulursa yeni partiye geçecekler Kayıp öğretmenin cansız bedeni göletten çıkarıldı! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor 23:03 Kayıp öğretmenin cansız bedeni göletten çıkarıldı! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor
Kaybolan 3 yaşındaki çocuk, ormanda bulundu 21:46 Kaybolan 3 yaşındaki çocuk, ormanda bulundu Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti 21:12 Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti 48 yaşındaki Hande Yener, bikinili pozuyla gençlere adeta taş çıkarttı 20:10 48 yaşındaki Hande Yener, bikinili pozuyla gençlere adeta taş çıkarttı
Son seçim araştırması yayınlandı! Kararsızlar yüzde 19 oy oranıyla ankete damga vurdu 17:54 Son seçim araştırması yayınlandı! Kararsızlar yüzde 19 oy oranıyla ankete damga vurdu 17:39 "Baba dikkat et" dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı

Son Dakika Haberleri
17:49 Lens kullananlar bu hataya düşmeyin! Deniz ve havuza lenslerle girmek enfeksiyona yol açabilir
17:42 Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi
17:31 Vitor Pereira'nın başı kadro şişkinliği ile dertte! Fenerbahçe 15 isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor
17:22 Düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürüp, intihar etmişti! Ağır yaralı uzman çavuş, hayatını kaybetti
16:52 Mesut Özil'in Balmumu heykeli Türkiye'ye getirildi! Yıldız futbolcu, kendi heykeliyle fotoğrafını paylaştı
16:29 Büyükşen cinayetinden sağ kurtulan Büşra Büyükşen ilk kez konuştu: Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum
16:26 Gözü dönen kayınbirader av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü
16:20 Fenerbahçe taraftarını kaptan heyecanı sardı! Luiz Gustavo çılgınlığı Twitter'ı salladı
16:01 TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin
15:43 Hızını alamayan minibüs, refüje çarpıp devrildi! 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etti Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etti         
00:25
Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı         
23:57
İstanbul'da pes dedirten görüntü! E-5 kenarında fuhuş pazarlığı İstanbul'da pes dedirten görüntü! E-5 kenarında fuhuş pazarlığı         
23:03
Danıştay'dan emsal açık öğretim kararı: Örgün eğitimle arasında fark yok Danıştay'dan emsal açık öğretim kararı: Örgün eğitimle arasında fark yok         
22:09
Galatasaray, Jens Stryger Larsen'le anlaşmaya vardı! Danimarkalı imza için İstanbul'a geliyor Galatasaray, Jens Stryger Larsen'le anlaşmaya vardı! Danimarkalı imza için İstanbul'a geliyor         
21:41
Ronaldinho hayranının isteğini geri çevirmedi! Güzel kadının göğsünü imzaladığı anlara beğeni yağdı Ronaldinho hayranının isteğini geri çevirmedi! Güzel kadının göğsünü imzaladığı anlara beğeni yağdı         
21:07
Serinlemek için suya girip kaybolan 5 kişilik aileden hepsinin cesetlerine ulaşıldı Serinlemek için suya girip kaybolan 5 kişilik aileden hepsinin cesetlerine ulaşıldı         
19:12
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi         
17:43
Gözü dönen kayınbirader av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü Gözü dönen kayınbirader av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü         
16:26
TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin         
16:01
Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler         
15:05
Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu         
14:32
Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti! Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti!         
13:50
Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist         
12:44
Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın         
11:54
Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor         
11:07
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 01:17:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta 32 Spor TFF 2. Lig'e hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement