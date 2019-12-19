Isparta 32 Spor'un devre arası kamp programı belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor'un devre arası kamp programı belli oldu - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor'un devre arası kamp programı belli oldu

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Isparta 32 Spor'da 1 haftalık aradan sonra 2. yarı hazırlıkları 22 Aralık Pazar günü başlayacak.

Isparta 32 Spor'un devre arası kamp programı belli oldu, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Isparta 32 Spor'da 1 haftalık aradan sonra 2. yarı hazırlıkları 22 Aralık Pazar günü başlayacak.


Pembe-yeşilliler, yıl başına kadar çalışmalarını Isparta'da sürdürecek.


Yılbaşı izninin ardından 10 günlük Antalya kampına gidecek olan Isparta 32 Spor, bu süreçte 3-4 özel maç yapmayı planlıyor.


Kamp programı ve transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, ilk etabın Isparta'da 2. kamp döneminin ise Antalya'da olacağını belirterek, "İlk yarıyı liderin 2 puan gerisinde 3. sırada tamamladık. Kamp dönemimizi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Takıma takviyelerimiz olacak. Bu takviyelerle eski ve yeni oyuncularımızın uyum sorununu kısa sürede çözmeliyiz" dedi.


Öte yandan Şengün, bu sezon profesyonel liglere dönülmesi için tüm kenti kenetlenmeye davet etti. - ISPARTA

Isparta, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:39 Kaynak: İHA
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