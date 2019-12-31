Isparta 32 Spor'un ilk etap kampı sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor'un ilk etap kampı sona erdi - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor'un ilk etap kampı sona erdi

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 2. devre öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Isparta 32 Spor'un ilk etap kampı sona erdi, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 2. devre öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.


Kent merkezinde 7 gündür bolca kondisyon ve kuvvet çalışması yapan pembe-yeşilliler, günde çift idmanla 2. yarı maçlarına bileniyor.


Isparta'daki kamp programı sona eren ve yılbaşı izni sonrasında Antalya'da hazırlıklarına devam edecek olan Isparta 32 Spor, 2. etabı Manavgat'ta sürdürecek.


3 - 13 Ocak tarihleri arasında Manavgat'ta bol bol özel maç yaparak, 2. devreye hazır bir şekilde girmeyi planladıklarını dile getiren Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, şampiyonluk için tüm kenti de birlik ve beraberliğe davet etti.


Teknik Direktör Şengün, "ikinci yarıda daha çok desteğe ihtiyacımız var. Kent büyüklerimiz, kamu kurum ve kuruluşlar ve taraftarımız yanımızda olursa bize moral olur. ve başarıya gidilen yolda birlik ve beraberliğin önemi büyük. Isparta'ya profesyonel lig yakışır" dedi. - ISPARTA

Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:02 Kaynak: İHA
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