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Isparta 32 Spor'un yeni Teknik Direktörü Turgut Kul oldu
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Hasan Şengün ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik kadro belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:43 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Hasan Şengün ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik kadro belli oldu.
Daha önce Sandıklıspor, Eğirdirspor takımlarını çalıştıran ve Isparta 32 Spor'da da yardımcı antrenörlük yapan Isparta'nın damadı Turgut Kul ile anlaşıldı.
Kul'un yardımcılığını Hakan Uzgören ve Kaleci Antrenörlüğünü ise Ali Ören yapacak. - ISPARTA
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