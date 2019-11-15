Son Dakika Haberleri: Isparta 32 Sporlu futbolculara moral kahvaltısı
Son Dakika Spor Isparta 32 Sporlu futbolculara moral kahvaltısı - Son Dakika Spor

Isparta 32 Sporlu futbolculara moral kahvaltısı

7 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un, 17 Kasım Pazar günü Kepez Belediyespor ile kendi saha ve seyircisi önündeki maç öncesinde taraftar ve esnaflar tarafından moral etkinlikleri düzenleniyor.

Isparta 32 Sporlu futbolculara moral kahvaltısı, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un, 17 Kasım Pazar günü Kepez Belediyespor ile kendi saha ve seyircisi önündeki maç öncesinde taraftar ve esnaflar tarafından moral etkinlikleri düzenleniyor.


Hafta başından bu yana taraftarlar Isparta 32 Spor'un antrenmanı ziyaret ederken, esnaflar da takıma kahvaltı ve yemek vererek, "Yanındayız, sizlere güveniyoruz" mesajı verdi. Ispartalı genç İş Adamı Hasan Büyükçam ve Isparta 32 Spor Yöneticisi Mustafa Marulcu tarafından dün düzenlenen kahvaltıya teknik heyet ve futbolcular katıldı. Kahvaltı etkinliğiyle ilgili olarak Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, kafe işletmecileri ve personele teşekkür etti. Şengün, "Kazandıkça kent büyüklerinin ve Isparta halkının desteklerinin giderek artacağına inanıyorum. Duyarlı iş adamlarımıza da ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürü bir borç biliyorum" dedi. - ISPARTA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:47 Kaynak: İHA
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