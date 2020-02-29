Isparta 4. Kitap Fuarı - Son Dakika

Isparta Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Kitap Fuarı" söyleşilerle devam ediyor.

Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuara, farklı yayınevi ve yazarlar katılıyor. Fuarda, söyleşilerin yanı sıra kültür şöleni de gerçekleştiriliyor.

Fuar kapsamında söyleşiye katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Oruç, "Sırt Çantalı Nicolas" kitabını imzaladı.

Söyleşiye, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katıldı.