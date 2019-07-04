Son Dakika Haberleri: Isparta Adliyesi'nde Başsavcı Çokdinç ve Hakim eşine hüzünlü veda
Son Dakika Güncel Haber

Isparta Adliyesi'nde Başsavcı Çokdinç ve Hakim eşine hüzünlü veda

1 saat önce

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından son yayımlanan kararname ile Isparta Cumhuriyet Başsavcısı iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'na atanan Mustafa Kemal Çokdinç ile Isparta Aile Mahkemesi Hakimi iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na atanan eşi...

Isparta Adliyesi'nde Başsavcı Çokdinç ve Hakim eşine hüzünlü veda, System.String[]
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından son yayımlanan kararname ile Isparta Cumhuriyet Başsavcısı iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'na atanan Mustafa Kemal Çokdinç ile Isparta Aile Mahkemesi Hakimi iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na atanan eşi Gülnihşah Çokdinç için uğurlama töreni düzenlendi.

Isparta Adliyesi'nde bugün sabah saatlerinde düzenlenen törende tüm personel yer aldı. Hakim ve Savcı arkadaşları ile personeli tarafından yeni görev yeri olan Gaziantep'e hüzünle uğurlanan Başsavcı Çokdinç ve Hakim eşi, herkesle tek tek vedalaştıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:28 Kaynak: İHA
Gaziantep, Başsavcı, Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Naim Süleymanoğlu'nun bu karesi yıllar sonra ortaya çıktı Gaziantep'te eski adliye binası sanat merkezi yapıldı Son dakika! Türkiye'den, BM Cenevre Ofisi'ne ve İsviçre'ye PKK notası Ankara'da, 9 kişinin öldüğü tren faciasında rapor açıklandı: İşte kazanın 3 nedeni

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:52:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta Adliyesi'nde Başsavcı Çokdinç ve Hakim eşine hüzünlü veda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]