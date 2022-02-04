Üye Girişi
Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü otopark çatısı yoğun kara dayanamayıp çöktü - Son Dakika

Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü otopark çatısı yoğun kara dayanamayıp çöktü

04.02.2022 00:58
Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü otopark çatısı yoğun kara dayanamayıp çöktü

Isparta'da sabaha doğru başlayan yoğun kar yağışı, kentte hayatı adeta felç etti.

Isparta'da sabaha doğru başlayan yoğun kar yağışı, kentte hayatı adeta felç etti. İl genelinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü otoparkının çatısı ise yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Isparta'da bu sabaha karşı etkili olan kar yağışının kalınlığı 30 santimetreyi geçerken vatandaşlar başta ulaşım olmak üzere mağduriyet yaşadı. İl genelinde maddi hasarlı çok sayıda kaza yaşanırken şehir girişlerinde ve bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar, araçlarını iterek ilerletmeye çalıştı. Bazı alanlarda ise ağaçlar devrildi. Esnaf ise dükkanlarının çatılarını temizlemeye çalıştı. İl genelinde bazı kesimlerde elektrik kesintileri olduğu öğrenildi. Kar yağışına bağlı kazalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

"İl müdürlüğü çatısı çöktü"

Öte yandan, yoğun kar yağışının ardından ağırlığa dayanamayan Isparta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü otopark çatısı çöktü. Otoparkta bulunan araçlardan ikisi zarar görürken yaralanan olmadı. Olayda maddi hasar meydana geldi. - ISPARTA

YORUMLAR
500

Isparta, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü otopark çatısı yoğun kara dayanamayıp çöktü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
00:50 Dünyadan gizli bir labaratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler
00:33 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor
00:25 Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna geri mi dönüyor?
23:58 Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı
23:45 Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri daha da güçlenecek
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 01:21:51. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü otopark çatısı yoğun kara dayanamayıp çöktü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement