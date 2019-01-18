Son Dakika Haberleri: Isparta AK Parti'de 4 İlçe Belediye Başkan Adayı Açıklandı

Isparta AK Parti'de 4 İlçe Belediye Başkan Adayı Açıklandı

1 saat önce

AK Parti Isparta İl Başkanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri için 4 ilçenin belediye başkan adayları açıklandı.

Isparta AK Parti'de 4 İlçe Belediye Başkan Adayı Açıklandı, System.String[]
AK Parti Isparta İl Başkanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri için 4 ilçenin belediye başkan adayları açıklandı.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yalvaç, Eğirdir, Senirkent ve Gelendost olmak üzere 4 ilçenin belediye başkan adaylarının belli olduğu bildirildi.

Buna göre 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin; Yalvaç Belediye Başkan Adayı Alp Eren Özer, Eğirdir Belediye Başkan Adayı Mevlüt Doğanay, Senirkent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Dursun Balım ve Gelendost Belediye Başkan Adayı'nın Menderes Nayır olduğu açıklandı.

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, aday isimlerinin açıklanmasının ardından 'Hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:01 Kaynak: İHA

Politika
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