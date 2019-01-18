Isparta AK Parti'de 4 İlçe Belediye Başkan Adayı Açıklandı
1 saat önce
AK Parti Isparta İl Başkanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri için 4 ilçenin belediye başkan adayları açıklandı.
AK Parti Isparta
İl Başkanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri için 4 ilçenin belediye başkan adayları
açıklandı.
AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yalvaç
, Eğirdir
, Senirkent
ve Gelendost
olmak üzere 4 ilçenin belediye başkan adaylarının belli olduğu bildirildi.
Buna göre 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin; Yalvaç Belediye Başkan Adayı Alp Eren Özer
, Eğirdir Belediye Başkan Adayı Mevlüt Doğanay, Senirkent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Dursun
Balım ve Gelendost Belediye Başkan Adayı'nın Menderes
Nayır olduğu açıklandı.
AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun
, aday isimlerinin açıklanmasının ardından 'Hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. - ISPARTA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:01 Kaynak: İHA
Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi
ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Cinayet Ağızları Açık Bıraktı