Son Dakika Haberleri: Isparta AK Parti'de Zafer Kutlamaları Başladı

Isparta AK Parti'de Zafer Kutlamaları Başladı

3 dakika önce

Isparta AK Parti'de zafer kutlamaları başladıISPARTA - AK Parti Isparta'da resmi olmayan sonuçlara göre, henüz devam eden oy sayımında 34 bin 581 oy ile yüzde 38,32'lik oranla önde gitmesinin ardından partililer il binası önünde kutlamalara başladı.

Isparta AK Parti'de Zafer Kutlamaları Başladı, System.String[]
Isparta AK Parti'de zafer kutlamaları başladı

ISPARTA - AK Parti Isparta'da resmi olmayan sonuçlara göre, henüz devam eden oy sayımında 34 bin 581 oy ile yüzde 38,32'lik oranla önde gitmesinin ardından partililer il binası önünde kutlamalara başladı.
Isparta kent merkezinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde araç konvoyu yapan AK Partililer, hava fişekler ve meşalelerle coşkulu bir kutlama düzenlendi. Kaymakkapı Meydanı'na kurulan platforma Isparta'nın yeni Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in gelerek bir teşekkür konuşması yapması bekleniyor. Partililer, ellerinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayraklarıyla coşkuya ortak oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:55:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta AK Parti'de Zafer Kutlamaları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]